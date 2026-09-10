AFAGA abre una nueva vía para sensibilizar a niños y jóvenes sobre el alzhéimer

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (AFAGA) y la Fundación TokApp Impulsa han firmado en Vigo un acuerdo marco de colaboración para desarrollar y financiar proyectos socioeducativos vinculados a las demencias, el envejecimiento saludable y la sensibilización social.

El convenio fue rubricado en el Centro de Innovación de Alzheimer de Galicia (CIAG) por los presidentes de ambas entidades, Juan Carlos Rodríguez, por parte de AFAGA, y Nuria Rodríguez, de la Fundación TokApp Impulsa.

La colaboración abarcará actividades de prevención y detección precoz del deterioro cognitivo, programas para fomentar el deporte y el envejecimiento activo y saludable, así como iniciativas de sensibilización y capacitación comunitaria.

Ambas entidades prevén desarrollar también actividades intergeneracionales y de ocio terapéutico, además de acciones contra el edadismo y destinadas a combatir el estigma asociado a las demencias y a la discapacidad.

El objetivo común será mejorar la calidad de vida, favorecer la inclusión social y promover una participación más activa de las personas atendidas por ambas organizaciones.

Llevar el alzhéimer a las aulas

Uno de los principales ejes del acuerdo será acercar la realidad de las demencias al entorno educativo y a las familias, con especial atención a niños y jóvenes que pueden convivir ya con casos de alzhéimer en su círculo más próximo.

«Esta alianza con AFAGA nos permite acercar a niños y jóvenes una realidad que muchas veces ya está presente en sus propias familias, ayudándoles a comprender qué sucede cuando un abuelo o un ser querido comienza a convivir con el alzhéimer», explica Nuria Rodríguez.

La Fundación TokApp Impulsa pondrá a disposición de AFAGA su ecosistema educativo, tecnológico y social con el objetivo de ampliar la difusión de las actividades y llegar a un mayor número de familias.

«Educar desde la infancia en la empatía, el respeto y el valor de los cuidados es construir una sociedad más humana y preparada para acompañar a las personas en todas las etapas de su vida», añade la presidenta de la Fundación.