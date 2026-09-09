Vuelven los paseos solidarios con los perros de A Madroa

Los perros del Centro Municipal de Protección Animal de A Madroa volverán a salir de paseo acompañados por voluntarios. El Concello pondrá en marcha el próximo 12 de septiembre una nueva etapa de las andainas solidarias, una iniciativa concebida para mejorar el bienestar de los animales, darles mayor visibilidad y facilitar que encuentren una familia adoptante.

El programa se prolongará durante casi once meses, hasta el 14 de agosto de 2027, y contempla un total de 88 sesiones de acompañamiento. Habrá paseos dos días a la semana: los miércoles durante tres horas y los sábados durante dos, hasta sumar cinco horas semanales.

En cada sesión podrán participar como máximo doce personas y los recorridos estarán siempre acompañados y supervisados por un monitor especializado. Además de sacar a los perros del recinto, el programa incorporará acciones formativas impartidas por los veterinarios del propio centro municipal.

La actividad estará reservada a personas inscritas en la Oficina Municipal de Voluntariado, dentro de su programa de voluntariado medioambiental. Se enmarca además en el contrato municipal de recogida y atención de animales y en las campañas que el Concello desarrolla para promover las adopciones.

72 perros y 88 gatos

A Madroa alberga actualmente 160 animales, de los que 72 son perros y 88 gatos. Solo durante agosto salieron adoptados del centro 39 animales: 15 perros y 24 gatos.

El programa de paseos persigue precisamente incrementar esas cifras, pero también mejorar el día a día de los perros mientras esperan una nueva casa. Las salidas permitirán que tengan más ejercicio, socialización y contacto con personas fuera del entorno habitual del centro, al tiempo que los voluntarios contribuyen a hacerlos más visibles de cara a posibles adopciones.

En paralelo, durante agosto se esterilizaron 69 gatos, 21 machos y 48 hembras, dentro de las actuaciones municipales de control y protección animal.