La UVigo abre la inscripción en 156 plazas sobrantes de once carreras

La UVigo acaba de abrir el periodo de inscripción para ocupar alguna de las 156 plazas sobrantes una vez finalizados todos los plazos de matrícula en el sistema universitario gallego. Las solicitudes podrán ser presentadas desde hoy hasta el próximo 2 de octubre y las vacantes serán asignadas por orden de llegada de la petición.

Las plazas sobrantes corresponden a 11 carreras de los tres campus, la mayoría del de Ourense (7). En el caso de Vigo, las tres titulaciones con pupitres disponibles pertenecen a la Facultad de Filología y Traducción. Son el grado de Filología Aplicada Gallega y Española, con 34 plazas libres de las 50 ofertadas, y las especialidades de Traducción e Interpretación de Español-Francés (14) y Gallego-Inglés (33).

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En Pontevedra, solo tiene cupo el grado de Ingeniería Forestal, que contaba con 45 vacantes y ha dejado sin cubrir 9 de ellas. Y en Ourense las plazas libres pertenecen a Turismo (23), Ingeniería Agraria (15), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (12), CC. Ambientales (8), Ing. Agraria y CC. Ambientales (4), Turismo y Geografía e Historia (3), y Geografía e Historia (1).