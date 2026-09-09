El Supremo confirma la condena de 13 años y medio de prisión del crimen de Coia

El Tribunal Supremo ha escrito la última palabra, judicialmente hablando, en torno al conocido como crimen de Coia. Lo ha hecho con un auto en el que inadmite el recurso de casación presentado por José Luis Maneiro Campos, el condenado, al que ya se oponían el fiscal y la acusación particular. De este modo, ratifica la pena de 13 años y medio de prisión que le impuso la Audiencia de Vigo, ya refrendada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por el asesinato de un certero disparo de escopeta de Francisco Javier B. a las puertas de su casa en el barrio de Coia en abril de 2024.

El condenado fue declarado culpable por un jurado popular de un delito de asesinato, concurriendo las atenuantes de alteración psíquica, miedo y confesión, y otro de tenencia de armas prohibidas. En una resolución contra la que ya no cabe recurso ordinario alguno, el Supremo rechaza los alegatos de la defensa, que denunciaba vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación en relación con la determinación de la pena en grado y extensión.

«No se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, por cuanto ha recibido una respuesta motivada respecto a sus pretensiones, sin que se aprecie arbitrariedad en esa respuesta, aun cuando sea contraria a sus intereses», dice la sala sobre la sentencia del TSXG, la dictada en segunda instancia tras la inicial de la Sección Quinta de Vigo.

«En atención a la sanción dispuesta para el delito de asesinato, la reducción en un grado, y no en dos, de la pena regulada en el artículo 139 del Código Penal resultó razonada y razonable en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes al tiempo de la ejecución del hecho y tras su comisión. En efecto, tales factores objetivos y subjetivos fueron tenidos en cuenta a efectos de atenuación, conformando tres circunstancias de esta índole de carácter analógico y conduciendo a la aplicación del artículo 66.1.2ª del Código Penal, que impone preceptivamente la rebaja en un grado de la pena, siendo ya facultativa la minoración en dos grados», dicen los magistrados del Alto Tribunal.

Por encima del mínimo legal

La sala argumenta además que «más allá de la índole y el número de tales atenuantes, la propia naturaleza alevosa del ataque perpetrado por el recurrente y el resultado mortal producido justificaban, de manera indefectible, no solo la rebaja en tan solo un grado de la pena procedente, sino que, además, convertían en adecuada la fijación de una pena de prisión por encima del mínimo legal, dentro del respeto a los márgenes establecidos por el legislador para el castigo de tales conductas», dicen, respaldando también la condena impuesta por el otro delito, el de tenencia de armas.

De este modo, el Supremo concluye que los motivos alegados «carecen de relevancia casacional, en la medida en que no se alegan ni plantean argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad [...] Especialmente teniendo en cuenta que en la sentencia recurrida ha recibido por parte del órgano de apelación una respuesta lógica, motivada y razonable y que respeta la reiterada jurisprudencia sobre el particular».