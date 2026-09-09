La salud mental ya copa las incapacidades en los juzgados laborales de Vigo

Ante una dolencia física, saber cómo esta afecta a la hora de realizar un determinado esfuerzo o trabajo es mucho más objetivo que ante una patología mental. Esto es lo que aprecian los abogados laboralistas de Vigo, tras convertirse las demandas ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por incapacidades en el grueso de su trabajo.

Cuadros de ansiedad, trastornos depresivos o incluso bipolaridad o esquizofrenia son alguno de los diagnósticos que refieren los demandantes sin embargo los informes médicos que los avalan no siempre valoran la capacidad funcional para un determinado o cualquier trabajo. «Ahora en el despacho sí me encuentro con muchas demandas por temas cuando antes no se veían tan habitualmente», explica el abogado Daniel Diz, quien también observa un porcentaje bajo de estimación por parte de los tribunales a estas reclamaciones. «Al final no deja de ser un recurso judicial interpuesto a una resolución del INSS, debe estar muy bien argumentado para que se revoque», añade.

A esta interpretación se suma el letrado Javier de Cominges, que reconoce que las incapacidades por daños o dolencias físicas «son más fáciles de objetivar». «No sabría decir si hay más por cuestiones físicas o mentales, pero lo cierto en que en muchas patologías físicas acaba figurando un problema mental por trastornos adaptativos o reactivos. Por ejemplo, tú sufres una hernia que no remite con medicación, al final acabas pensando que no podrás recuperarte, volver a tener una vida plena y acabas teniendo una depresión. Vemos que estar interconectados», explica el abogado vigués.

Hasta 9 meses de espera

Señala además que los informes sobre patologías o diagnósticos mentales no entran a valorar la «capacidad funcional» del demandante, si «limita o no». «Se te deriva al médico de cabecera y con este informe poco pueden hacer ante un juzgado porque no se trata de un médico especialista. Y luego que para una de estas valoraciones, estamos hablando de un tiempo de espera entre 6 y 9 meses, siendo muchas veces pobres y escuetas. Y si acuden a un privado, pues al estar pagando por el informe, a nivel judicial no tiene valor», añade de Cominges.

El abogado señala que en las dolencias físicas existe una mayor coherencia entre «síntomas y pautación médica». «La objetivación en asuntos de salud mental es más complicada; los médicos dicen me cuenta, me refieren... pero no pueden saber cómo esto actúa ante la elevada ansiedad, por ejemplo. O si es invalidante para un determinado trabajo o para cualquier labor y la incapacidad debe ser absoluta y no total», plantea.