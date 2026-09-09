El reto de volver al cole para el medio centenar de alumnos ciegos de Vigo: «Hay muchos niños con necesidades y los recursos no llegan»

«¿Si voy al espacio te quedas contento?», le pregunta Gael Radío a su padre. «Sí. Y si me envías una foto, más», le contesta. A sus siete años dice que de mayor quiere ser astronauta, aunque es consciente de que antes aún tiene que enfrentarse a unos cuantos cursos escolares. Hoy empieza segundo de Primaria y confiesa que tiene ganas, unas pocas, al menos por estar de nuevo con sus amigos.

Cuando era pequeño tuvo un problema de salud y perdió casi toda la capacidad visual. Es uno de los cerca de 50 estudiantes con los que trabaja la ONCE en Vigo. Tres días a la semana se acercan a su centro educativo y le apoyan en la idiosincrasia del día a día. Con todo, su educación es paralela a la de sus compañeros, solo que en lugar de bolígrafos y lápices, emplea una máquina Perkins. Cada letra es un código numérico y él ya tiene todo el alfabeto interiorizado. El año paso sacó un diez en lengua.

Su madre, Paula Estévez, explica que en los centros educativos públicos, como al que asiste su hijo, se necesita más personal especializado (AL, PT) y adaptación. «Hay muchísimos niños con necesidades y no hay suficientes recursos. Los que tenemos no llegan, son mínimos», indica. Sus maestras no saben leer braille, por lo que el apoyo externo de la ONCE es fundamental para, por ejemplo, corregirle un texto.

El niño cuenta que en su clase tiene su propia máquina, aunque dos de sus asignaturas favoritas son arte y gimnasia. También va a natación y pasa tiempo en la ludoteca de APAMP, donde disfruta conversando largo y tendido con otros niños.

Retos

José Ángel Abraldes, director del centro de recursos educativos (CRE) de la ONCE en Pontevedra, explica que el objetivo para este curso es orientar la educación «con la máxima normalidad, de forma que no haya dificultades añadidas respecto a las que puedan tener el resto de compañeros».

Entre los retos que aparecen al inicio de curso están los libros de texto y el recreo. En el primer caso, el tiempo juega a contrarreloj. «Hemos estado trabajando desde junio, transcribiendo en tinta Braille, algo que no es nada fácil», cuenta. El docente lamenta que no van a empezar el curso con ellos completos, solo el primer volumen. Con el paso de los meses irán completándolos.

«Otro tema que nos preocupa es la accesibilidad: los centros tienen que serlo en las tecnologías y en los entornos físicos interiores y exteriores, los niños necesitan moverse con seguridad», apunta Abraldes. De esta forma, los ordenadores tendrán que tener, por ejemplo, teclado adaptado o lectura con voz, algún método para que los estudiantes sigan la lección.

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Para que no falte nada, cada año organizan formaciones a profesores y alumnos. Se les trata de concienciar sobre temas espaciales -si el suelo está lleno de mochilas un niño ciego puede tropezar- y en las relaciones sociales. «Lo ideal sería que hubiese alternativas de juego y descanso para que se puedan integrar en los recreos. Son niños que no pueden ser tan movidos como sus compañeros», advierte el director de CRE. Su centro es referencia en Galicia y Asturias y en total coordinan las enseñanzas de 450 personas. De ellas, un centenar están en la provincia de Pontevedra y medio en la ciudad olívica.