Un proyecto de Vigo detecta en la saliva señales tempranas de deterioro cognitivo

El grupo de Neurociencia Traslacional (NeuroSur) del IIS Galicia Sur ha recibido un reconocimiento de la International Brain Research Organization (IBRO) por el proyecto SALVIA, una investigación que busca anticipar el deterioro cognitivo a partir del análisis de tres marcadores presentes en la saliva.

El premio, en la categoría Travel Award, fue recogido por Carlos Spuch, uno de los investigadores principales del grupo, durante el 29º congreso K-Brain 2026, celebrado entre el 6 y el 8 de septiembre en la ciudad surcoreana de Daejeon. El galardón pretende reconocer y apoyar a investigadores con una trayectoria considerada prometedora.

El trabajo presentado en Corea se centra en la posibilidad de predecir el deterioro cognitivo incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos. Según explica el IIS Galicia Sur, esta aproximación podría tener aplicación en enfermedades como el alzhéimer y también en alteraciones vinculadas a la esquizofrenia, las adicciones, la depresión o el estrés crónico.

Tres proteínas en una muestra de saliva

La investigación se basa en la identificación y análisis de tres proteínas propias del cerebro que también están presentes en la saliva y que aparecen asociadas al deterioro cognitivo.

La principal ventaja es que una simple muestra salival permite estudiar esos marcadores mediante un procedimiento mucho menos invasivo que el análisis de tejidos cerebrales. El objetivo es detectar cambios de forma muy temprana, incluso cuando el paciente todavía no presenta otros signos de la enfermedad.

El proyecto acumula más de cinco años de investigación y alcanzó un hito en diciembre de 2025, cuando obtuvo la patente europea para el uso y análisis de esos tres marcadores proteicos, agrupados bajo la denominación «Firma SALVIA».

Participación del Álvaro Cunqueiro y Cedro

En SALVIA han participado, además de investigadores de NeuroSur, profesionales del Servicio de Psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro, del Centro de Atención a Drogodependencias del Concello de Vigo (CEDRO) y de AFAGA, la asociación de pacientes y familiares de personas con alzhéimer.