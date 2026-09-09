Vuelta al cole
PP y BNG ponen «deberes» al Concello con el arranque del curso escolar en Vigo
Los populares reclaman más mantenimiento y limpieza en los colegios, mientras los nacionalistas cargan contra las ayudas de comedor sin resolver y el coste de la vuelta a las aula
El inicio del curso escolar ha servido a PP y BNG de Vigo para abrir un nuevo frente contra la gestión educativa del Concello, aunque con enfoques diferentes. Los populares pusieron el foco en el mantenimiento y la limpieza de los centros, las obras pendientes y las becas municipales, mientras que los nacionalistas incidieron en el coste que supone septiembre para las familias y extendieron también sus críticas a la Xunta.
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, eligió el CEIP Canicouva para presentar los «deberes» que, a su juicio, tiene pendientes el gobierno de Abel Caballero. Entre ellos situó el derribo de las antiguas viviendas de maestros, actualmente en ruinas y situadas en pleno patio escolar. El proyecto fue encargado en junio, pero la obra, presupuestada en unos 60.000 euros, continúa sin licitarse.
«Le pedimos que cumpla con lo que dice», reclamó Sánchez, quien recordó que la comunidad educativa lleva tiempo demandando la demolición para poder ampliar el patio.
Entre 450 y 500 euros por alumno
El BNG abordó el inicio del curso desde otra perspectiva: el impacto de la vuelta al colegio en el bolsillo de las familias. La formación cifra entre 450 y 500 euros por alumno el gasto asociado al comienzo de las clases y reclama medidas tanto al Concello como a la Xunta para reducir esa carga.
Su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, recordó que cerca de 35.000 alumnos cursan Infantil, Primaria y Secundaria en Vigo y definió septiembre como una «dura pendente para a economía dos fogares da maioría social».
Los nacionalistas coinciden con el PP en cuestionar la gestión de las ayudas municipales de comedor, que todavía no estaban resueltas al comienzo del curso. «Este curso empeza coas familias de menores recursos na incerteza de se van dispoñer ou non da beca municipal de comedor escolar», denunció Igrexas.
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