Povisa estrena el primer robot Da Vinci 5 de España fuera de Madrid

El hospital Ribera Povisa ha instalado en sus quirófanos un robot Da Vinci 5, el modelo más reciente de este sistema de cirugía robótica y el primero de su gama que entra en funcionamiento en España fuera de la Comunidad de Madrid.

La incorporación del equipo permitirá al centro vigués poner en marcha un nuevo programa de cirugía robótica en colaboración con el urólogo Manuel Ruibal, especialista con amplia experiencia en este ámbito. El proyecto arrancará en Urología y la previsión es extenderlo progresivamente a otras áreas como cirugía general y ginecología.

Una de las principales novedades del Da Vinci 5 es el aumento de la capacidad de procesamiento y la mejora de la resolución de imagen. «El gran salto cualitativo de este último modelo es que incorpora un aumento de la potencia de computación que ofrece una resolución de la imagen muy superior», explica Ruibal, que destaca que esta mejora permite aumentar la precisión durante las intervenciones.

El sistema incorpora también realidad aumentada, de forma que el cirujano puede integrar imágenes diagnósticas dentro de su campo de visión mientras opera.

Además, permite recibir asistencia quirúrgica a distancia. Un especialista puede conectarse de forma remota durante la intervención y compartir indicaciones con el profesional que está al frente de la operación.

Más precisión y menor invasión

La directora gerente de Ribera Povisa, Ángela Guerra, considera que la incorporación del nuevo robot supone «un hito» dentro de la apuesta del hospital por la innovación quirúrgica.

«Esta tecnología nos permite ofrecer a los pacientes procedimientos quirúrgicos más precisos, menos invasivos y con una recuperación más rápida», sostiene.

Una vez completadas la instalación y calibración del equipo, el hospital inicia ahora la fase de formación y capacitación de los equipos de quirófano, que estará liderada por Ruibal y su grupo de especialistas. El equipo acumula más de 2.000 intervenciones de cirugía robótica, según los datos facilitados por Povisa.

La llegada del Da Vinci 5 ha requerido además una obra previa de adecuación de los quirófanos.

Tres módulos y más de 150 mejoras

El sistema está formado por tres grandes módulos: una consola desde la que trabaja el cirujano, un carro quirúrgico situado junto al paciente y un sistema de visión avanzada que integra imágenes de alta resolución durante la intervención.

El nuevo modelo incorpora más de 150 innovaciones de diseño respecto a generaciones anteriores. Entre ellas figura una mejora de la tecnología háptica, que permite al cirujano recibir una sensación táctil más realista, además de una mayor capacidad de procesamiento de datos y más fidelidad en las imágenes.

Con esta incorporación, Povisa pretende reforzar tanto su actividad asistencial como su papel en la formación de profesionales en cirugía robótica, una tecnología cada vez más extendida en intervenciones de alta complejidad y mínimamente invasivas.