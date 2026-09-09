Jaque al radón en los edificios municipales de Vigo: el Concello instalará decenas de medidores para conocer la exposición de los trabajadores

El gas radón está considerado por la Organización Mundial de la Salud como la segunda causa de cáncer de pulmón, solo por detrás del tabaco, y la primera entre personas no fumadoras. Incoloro e inodoro, Galicia está entre los territorios que sufren una mayor afectación por él, motivo por el que en los últimos años se ha intensificado la lucha contra él, con el Concello de Vigo también implicado en ofrecer a sus trabajadores un entorno laboral seguro y sin riesgos. Para ello, ha activado recientemente un contrato que requerirá un desembolso de más de 134.000 euros para instalar casi 1.300 medidores en 89 edificios municipales.

«Este contrato pretende dar resposta á obriga dos titulares das actividades laborais de estimar o promedio anual de concentración de radón en todas as zonas nas que o persoal traballador acceda o deba acceder por razón de traballo en espazos interiores situados en planta baixo rasante ou planta baixa», recoge el pliego de condiciones elaborado por la Concejalía de Seguridad, Contratación y Gestión Municipal.

El Consejo de Seguridad Nuclear establece unas directrices claras para las zonas en las que se prevé una mayor exposición al radón, como es el caso de Vigo. En función del tamaño de las sedes municipales o de las oficinas, la norma obliga a ir aumentando los medidores progresivamente, por lo que la ubicación en la que se instalarán más será la casa consistorial en Praza do Rei, casi dos centenares en los semisótanos, laboratorio, sala de baile, cafetería, archivo, planta baja o dependencias de la Policía Local.

El parque central de maquinaria, las bibliotecas Juan Compañel y Neira Vilas, los espacios museísticos, las nueve escuelas infantiles de titularidad municipal, los cementerios, centros de servicios sociales, parques de bomberos, las piscinas o los pabellones deportivos son otros de los lugares en los que se desplegarán los técnicos de la empresa que se haga con el concurso para proceder a la instalación de los medidores.

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Al Concello le urge, además, acelerar los plazos de tramitación del procedimiento, en el que ya se ha abierto el primer sobre a principios de este mes, con hasta siete empresas especializadas interesadas en el contrato. La premura para adjudicarlo se debe a que, por el contenido de la normativa, para que las mediciones sean más efectivas deben realizarse entre los meses de octubre y mayo. Posteriormente, será el turno de analizar los resultados de esas analíticas, que determinarán si es necesario que el Concello adopte otro tipo de medidas, siempre en el escenario de unos resultados que demuestren una concentración de radón por encima de los límites recomendados.