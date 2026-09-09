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Adiós al «azul piscina» del Bahía de Vigo: la nueva fachada comienza a salir a la luz
El color blanco, con toques de gris, comienza a asomar entre los andamios que rodean al histórico edificio
El cambio de imagen del Hotel Bahía de Vigo ya empieza a ser visible desde la calle. Las obras de rehabilitación del emblemático edificio de Cánovas del Castillo han avanzado lo suficiente como para mostrar las primeras zonas de su nueva fachada, en las que el blanco sustituye al característico «azul piscina» que ha acompañado al inmueble durante décadas. En las plantas superiores, ya liberadas en parte de los andamios, puede apreciarse con claridad el nuevo aspecto, con grandes superficies blancas y detalles en gris alrededor de las ventanas.
La transformación exterior era uno de los cambios más llamativos previstos en la reforma integral de este clásico del skyline vigués. Las obras continúan todavía en buena parte del edificio. El proceso continuará, como mínimo, hasta 2027.
El hotel permanece cerrado desde el pasado mes de enero para afrontar una reforma presupuestada en más de 5,4 millones de euros. Además de renovar por completo su aspecto exterior, el proyecto permitirá al establecimiento pasar a la categoría de cuatro estrellas superior y ampliar su capacidad de 91 a 141 habitaciones, con espacio para cerca de 300 huéspedes.
La intervención incluye también la renovación de las habitaciones y zonas comunes, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética y nuevos servicios.
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