Estudiantes de «Vigo en Inglés» ya vuelan a Londres tras quedarse estancados casi 24 horas en Madrid por una cancelación

Un grupo de 47 estudiantes vigueses del programa municipal «Vigo en Inglés» tuvo que pasar la noche en Madrid después de que este martes se cancelase el vuelo que debía trasladarlos desde la capital hasta Londres-Heathrow. La suspensión, provocada por las incidencias registradas en el tráfico aéreo británico, derivó en una larga jornada para los menores y en las quejas de varias familias por la gestión realizada posteriormente por la empresa organizadora.

«La organización y la gestión fue pésima», resume la madre de uno de los adolescentes afectados, de 14 años y perteneciente al grupo que tenía como destino final Peterborough. Las familias recalcan, sin embargo, que la cancelación del vuelo fue una circunstancia ajena a la organización y destacan como «excelente» el trabajo de los dos monitores que permanecieron en todo momento con los estudiantes.

Según relata esta madre, los jóvenes habían partido desde Vigo hacia Madrid para enlazar posteriormente con un vuelo de Iberia con destino a Heathrow, previsto para las 16.50 horas del martes. Desde Londres debían continuar posteriormente su desplazamiento hasta las localidades británicas en las que pasarán su estancia.

El enlace fue cancelado a consecuencia de los problemas registrados durante la jornada en el sistema británico de control aéreo, que afectaron especialmente al aeropuerto londinense. A partir de ese momento, según las familias, comenzaron los problemas.

Caballero, en la despedida de los participantes del programa Vigo en Inglés, / FDV

«A las 20.45 horas cogieron un autobús para trasladarlos a un hotel donde iban a pernoctar. Llegaron sobre las 22.30, pero no les dejaron acceder», explica una de las madres. Según su versión, los alumnos tuvieron que cenar pizzas y bocadillos mientras esperaban fuera de las instalaciones y no pudieron acceder finalmente a sus habitaciones hasta alrededor de las dos de la madrugada.

Una de las familias llegó incluso a ponerse en contacto directamente con la empresa que gestiona estos viajes para preguntar si podían habilitar un espacio en el interior para que los menores cenasen mientras se preparaban las habitaciones. «Les dijeron que no, que ya les avisarían cuando pudieran pasar», relata.

Para los padres, el principal reproche no reside en la propia cancelación del vuelo, que consideran una situación imprevisible, sino en la falta de alternativas inmediatas y de información directa por parte de la empresa responsable del programa.

«Entendemos que la cancelación era algo ajeno y que nadie tiene la culpa, pero la empresa organizadora no tenía un plan B», señala la madre. «Nos llegaban las noticias por nuestros hijos y la información de la empresa siempre llegaba tarde».

Las familias cuestionan especialmente el tiempo que los adolescentes, de entre 14 y 15 años, tuvieron que permanecer esperando para entrar en el alojamiento. «Si le pasa a un adulto, lo asumes, pero a niños de 14 y 15 años no puedes dejarlos tirados en la calle hasta las dos de la mañana», lamenta.

Más problemas con los vuelos este miércoles

Después de poder descansar apenas unas horas, los estudiantes tenían previsto desayunar a partir de las ocho de la mañana y regresar al aeropuerto durante la tarde para intentar continuar el viaje hacia Reino Unido.

Según la misma madre, este miércoles volvieron a producirse problemas durante la reorganización del desplazamiento, después de que los jóvenes que habían pasado la noche en Madrid fueran distribuidos entre dos vuelos diferentes.

La familia sostiene que hubo una confusión entre los grupos y que algunos estudiantes fueron inicialmente asignados al avión equivocado antes de poder continuar el viaje. Uno de los vuelos estaba previsto en torno a las 17.00 horas.

Pese a sus críticas hacia la organización, los padres hacen una distinción clara con respecto al personal que acompañaba directamente a los adolescentes. «Los dos monitores que se quedaron con ellos han hecho un trabajo estupendo, excelente, que contrasta con lo mal organizado que estaba todo», asegura la madre.

El Concello trabaja con la adjudicataria para reorganizar el viaje

El Concello de Vigo confirmó este miércoles que los 47 estudiantes permanecían en Madrid después de la cancelación del vuelo que debía llevarlos el martes hasta Londres-Heathrow y aseguró que estaba trabajando conjuntamente con la empresa adjudicataria de «Vigo en Inglés» para resolver la situación.

El Concello atribuye la cancelación a «las incidencias registradas en el tráfico aéreo británico» durante la jornada, que afectaron especialmente a Heathrow y obligaron a suspender llegadas debido a «una incidencia técnica en el sistema británico de control aéreo».

El Ayuntamiento señala asimismo que, tras la suspensión del enlace, los estudiantes fueron alojados en un hotel de Madrid en régimen de pensión completa y permanecieron acompañados por los monitores del programa.