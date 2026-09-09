Negociaciones
La educación concertada se planta ante la Xunta en Vigo: «Solo la homologación de las condiciones laborales»
El curso arrancó con concentraciones simultáneas en las principales ciudades gallegas, con un amplio seguimiento en Vigo donde este modelo representa a la mitad de los estudiantes
La educación concertada está cansada del «bloqueo total» de la Consellería de Educación frente a sus reivindicaciones, tanto que el inicio del curso escolar hoy se saldó con una huelga parcial que llevó a decenas de docentes y profesionales a concentrarse frente a las dependencias territoriales de la Xunta en Praza da Estrela-. «Ya ni nos responden ni hay negociación, el bloqueo es total. Nos dicen que se trata de un sector distinto con respecto a la educación pública pero es que no pedimos ni más ni menos, solo la homologación de las condiciones laborales y salariales», cuenta Yolanda Benito, nueva secretaria federal de FSIE Galicia, uno de los sindicatos convocantes del paro junto a CIG Ensino, FEUSO, UGT, SNEP y CCOO.
Explica que, en sus anteriores encuentros con la Consellería, desde el departamento autonómico se les refería de la imposibilidad de sus pretensiones al encontrarse las «empresas» de las que son titulares los centros educativos «por el medio». «Nos ponen la excusa financiera, que el gasto se deriva a las escolarización gratuita de los menores de 0-3 años o la universidad pero luego cuando tenemos que cumplir con programas o proyectos educativos obligatorios no contamos con partidas. Nuestros profesores tienen que asumirlos sin compensaciones y apretrando su horario», amplía Benito.
Por su parte, desde la CIG Ensino, amplían sus reivindicaciones «ás patronais da concertada, para que tomen nota das reivindicacións pois tamén teñen responsabilidade, máis cando se está a negociar o convenio do sector en Madrid».
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