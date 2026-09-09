Desarticulan otros tres narcopisos en Vigo en pleno cerco policial y judicial al menudeo

La Policía Nacional y los jueces están estrechando el cerco en torno a las narcoviviendas en Vigo. La proliferación de estos puntos negros por toda la ciudad causa alarma y malestar vecinal, pero a lo largo de 2025 y durante este 2026 se han sucedido las operaciones lideradas la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la comisaría olívica con el fin de intentar ponerles coto. El último despliegue policial se ha vivido este miércoles, con tres entradas y registros en otros tantos pisos, operativo en el que se practicaron al menos cinco detenciones: dos personas de nacionalidad española, dos originarias de Rumanía y otra de Portugal. Una de esas viviendas está ubicada en un edificio de calle Couto Piñeiro, en las proximidades de Pizarro. «El estruendo cuando llegó la Policía fue tan tremendo que me despertó», describe una vecina de un inmueble colindante con el que fue protagonista del dispositivo, donde los agentes pidieron a los residentes que no entrasen ni saliesen durante las tres horas que estuvieron allí.

Los registros domiciliarios se realizaron de forma simultánea pasadas las siete de la mañana y los detenidos, todos ellos trasladados a dependencias policiales, serán puestos este jueves a disposición del magistrado de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, en funciones de guardia.

Testigos relataban que en uno de los pisos inspeccionados reside una pareja extranjera con niños pequeños. «Escuché ruidos, salí a la ventana y ya vi a policías con linternas. Algunos estaban en la terraza del piso. Cuando bajé a la calle había más agentes y tenían custodiado el portal», cuentan en Couto Piñeiro.

Medida pionera

El operativo se produce apenas dos semanas después de la clausura y tapiado de una vivienda de la calle Aragón también utilizada para el tráfico de drogas, una medida judicial pionera que se adoptó por primera vez en la ciudad olívica el pasado abril en otra casa del entorno de la plaza de A Miñoca. En el caso del operativo de este miércoles, al tratarse de pisos, y no de viviendas independientes, a priori no parece factible que se pueda llevar a cabo esta solución.

Varios policías esperan en la calle mientras se lleva a cabo la inspección domiciliaria. / Sheila L. Cozar

Entre enero de 2025 y marzo de este 2026 hubo 115 detenidos en Vigo por menudeo, muchos de ellos vinculados a este tipo de viviendas. El trapicheo en los narcopisos en los que se compra y consume es una de las cuestiones que más preocupa a los agentes de la UDYCO, lo que ha derivado en que se hayan intensificado las investigaciones a pie de calle y las detenciones.

Y es que estas viviendas están salpicadas por prácticamente toda la ciudad: se han detectado, entre otras zonas, en Navia, Bouzas, Coia, en la parte de Urzáiz peatonal y en otras calles del Calvario, en pleno centro del casco urbano como la calle Venezuela, en la calle Aragón, en Travesía o en ciertas zonas de Teis.

Los traficantes, en estos casos, suelen ser personas toxicómanas con escasos recursos que venden a su vez a otras también con un dilatado historial de drogodependencia a sus espaldas. Lo hacen sobre todo en maltrechas viviendas abandonadas y okupadas, pero hay ocasiones en que se ubican en pisos de edificios habitados llenos de familias, con la inseguridad ciudadana que eso conlleva.