El presidente del CSD da por segura a Vigo entre las sedes españolas del Mundial 2030

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, situó este miércoles a Vigo entre las once sedes españolas que confía en que formen parte definitivamente del Mundial de fútbol de 2030. El dirigente aseguró que ha defendido expresamente la candidatura viguesa y también la de Valencia, mientras España mantiene su batalla por acoger además la final del campeonato.

«Ahora tenemos once y entre ellas está Vigo, que sí quiere, y Valencia, que también quiere y está pendiente de hacer el estadio nuevo», señaló Uribes durante una charla-coloquio organizada por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga en el Museo Thyssen de la capital malagueña.

El presidente del CSD se mostró convencido de que ambas ciudades acabarán entrando en el reparto definitivo. «Efectivamente, si el Nou Mestalla está en 2028, ¿cómo no va a ser sede Valencia? Yo creo que sí estarán Vigo y Valencia, he defendido que entren», afirmó.

Sus palabras refuerzan las aspiraciones de Vigo para formar parte del Mundial que España organizará conjuntamente con Portugal y Marruecos en 2030 y llegan mientras continúa pendiente la configuración definitiva de los escenarios que albergarán los encuentros.

España quiere la final

Uribes también dejó claro que el Gobierno y el CSD pretenden «pelear» para que la final del Mundial se dispute en España, al considerar que el país ofrece las mayores garantías para la FIFA.

«Celebrar la final en España es una garantía para la FIFA y hay que decírselo a ellos, que va a ser el mejor sitio para hacerla», sostuvo.