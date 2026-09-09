Delitos
La criminalidad vuelva a bajar en Vigo incluida la ciberdelincuencia
Los delitos sexuales o los de robo descendieron en el conjunto de la provincia en el primer semestre del año
En todo el territorio pontevedrés hay 2.077 casos activos de violencia de género y 40 de los maltratadores tienen pulsera de control telemático
El balance del primer semestre, desde un punto de vista policial, se traduce en un nuevo descenso de la criminalidad en Vigo, de un 1.54%, frente a otras ciudades como Pontevedra o Vilagarcía que experimentaron un leve ascenso. En el conjunto del territorio pontevedrés bajaron los delitos sexuales, los robos con violencia o el tráfico de drogas. En cuanto a la ciberdelincuencia, el ilícito que más se ha disparado en los últimos años, disminuyó un 9,5% en el ámbito urbano pero subió casi un 10% en la zona rural.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destacó la positiva evolución en la provincia tras analizar las estadísticas del primer semestre en la Junta Provincial de Seguridad, a la que acudieron, entre otros, mandos policiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La evolución desde 2022, señaló, convierten a la pontevedresa en una de las provincias «más seguras de España».
En la comisaría de Vigo-Redondela hubo un descenso del 1,54%, al pasar de 6.157 delitos en el primer semestre de 2025 frente a los 6.062 de este año. En territorio de la Guardia Civil, es decir, en el ámbito rural, también hubo una bajada de la delincuencia, destacando la disminución de un 41% de los delitos sexuales.
Orden de protección por violencia machista
En cuanto a la violencia de género, hay 2.077 casos activos en la provincia. Un total de 1.353 mujeres tienen una orden de protección a su favor, 139 disponen de teléfono Atempro y otras 40 están protegidas debido a las pulseras de control telemático impuestas por los jueces a los maltratadores.
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