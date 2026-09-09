Condenado por agresión sexual en Vigo a una peregrina estadounidense que hacía el Camino de Santiago

Un caso de agresión sexual a una peregrina estadounidense que estaba realizando el Camino de Santiago se resolvió este miércoles con un acuerdo de conformidad. El acusado, un voluntario de la oficina de la Concatedral de Vigo que sellaba las credenciales de los peregrinos, asumió la autoría de un delito de agresión sexual y aceptó una condena de 2.160 euros.

Se tuvo en cuenta a su favor una circunstancia atenuante de alteración psíquica y, junto a la sanción económica, se le inhabilita para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores de edad por tiempo de un año, así como para actos de voluntariado en los que tenga contacto con público, en este caso por seis meses.

La vista se celebró en la plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vigo.

De forma sorpresiva

Los hechos, según describía el fiscal en su escrito de calificación, ocurrieron sobre las 10.30 horas del 15 de mayo de 2025, cuando esta mujer estadounidense que se encontraba realizando el Camino de Santiago acudió a la oficina situada dentro de la Concatedral - Basílica de Santa María de Vigo para sellar su credencial de peregrina. Allí fue atendida por el acusado, F.J.A.C., que en ese momento estaba haciendo funciones de voluntariado, el cual le selló y firmó la credencial tras lo cual, «con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos», procedió a darle a la víctima de manera sorpresiva y sin su consentimiento un par de besos en la mejilla y otro en la boca «al tiempo que le tocaba los glúteos».

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El hombre, concreta el Ministerio Público, está diagnosticado de cociente de inteligencia límite y presenta una discapacidad intelectual leve «que le ha podido causar una merma leve de sus capacidades intelectivas y volitivas» respecto a los hechos denunciados.