Energías renovables
El Concello instala 174 paneles solares en la nueva potabilizadora de O Casal con los que ahorrará en CO2 el equivalente a 500.000 kilómetros de un coche
La nueva infraestructura fotovoltaica permitirá dotar a la instalación de una eficiencia energética superior al 87 %
El Concello de Vigo continúa reforzando el equipamiento de la recién inaugurada Estación Tratadora de Agua Potable (ETAP) de O Casal. El alcalde, Abel Caballero, anunció el despliegue de 174 paneles solares en las cubiertas de los nuevos edificios del complejo -en concreto, en las instalaciones de reactivos, laboratorios y tratamiento de fangos-, ocupando una superficie total de más de 700 metros cuadrados.
Esta nueva infraestructura fotovoltaica permitirá dotar a la instalación de una eficiencia energética superior al 87 %, según detalló el regidor. Para ilustrar el impacto de la medida, Caballero destacó que el volumen de energía limpia generado equivale al consumo eléctrico anual de 40 viviendas. En términos de huella ecológica, la iniciativa evitará emisiones de dióxido de carbono equivalentes a las producidas por un vehículo al recorrer 500.000 kilómetros en coche.
«Queremos ahorrar en facturas de energía y reducir las emisiones», subrayó el alcalde sobre este nuevo paso en la modernización de la planta, que el pasado mes de julio vivió su inauguración oficial tras una inversión de 22 millones de euros impulsada entre el Concello y la concesionaria Aqualia.
Un blindaje de 22 millones ante la sequía
La incorporación de las placas solares remata el ambicioso proyecto de transformación de O Casal, reconocida en los Global Water Awards como la mejor potabilizadora de Europa. La planta, que da servicio a cerca de medio millón de personas en Vigo y varios municipios de su área metropolitana, cuenta con un vanguardista sistema de ultrafiltración mediante membranas de fibra hueca capaces de potabilizar el agua en un tiempo récord de entre 30 y 75 minutos.
Las nuevas instalaciones no solo eliminan de forma definitiva los problemas históricos de turbidez cuando desciende el caudal de Eiras, sino que garantizan a la ciudad hasta dos meses adicionales de autonomía ante eventuales periodos de sequía severa. Con la instalación fotovoltaica ya en marcha, el Gobierno local persigue minimizar también la huella de carbono y el coste de explotación de la infraestructura hídrica más avanzada de la urbe.
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