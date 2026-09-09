Un cartel que «suena a chino»: un error de traducción de la Universidad de Vigo se viraliza en redes sociales

La intención era impecable: recibir a quienes llegan al campus vigués de la Universidade de Vigo con un «Ola!», en gallego, grande, visible y universal, acompañado de su traducción a varios idiomas. Hola, Hello, Olá, Bonjour, Ciao, Hallo… Hasta ahí, todo en orden. El problema llega al final de la lista, cuando le toca el turno al chino.

Probablemente, solo un chino o un estudiante de este idioma se podrían haber dado cuenta. Al resto, seguro que le habría pasado desapercibido. O –literal– la traducción le «habría sonado» a chino y ni se habrían parado a comprobar si estaba bien o no.

Pero alguien se percató de que aquello no estaba bien, lo colgó en redes sociales y el error de la Universidad de Vigo se viralizó. Porque los cuatro caracteres que aparecen en el cartel de la Universidad de Vigo (简体中文) –casualmente ubicado muy cerca de las facultades de Traducción y Filología– no significan «hola».

Significado

El panel, que se instaló en agosto y que ya ha sido retirado, en lugar de «hola», venía a decirle al visitante chino: «chino simplificado». Sí, una bienvenida bastante menos efusiva que al resto. Es decir, el resultado podría compararse con hacer un cartel en Pekín que dijese: «你好, Hello, Bonjour, Español». O con recibir a un Erasmus británico con un entusiasta: «¡Inglés!». Todo apunta que el traductor le jugó una mala pasada a los que elaboraron el cartel, que no habría sido revisado hasta después de su instalación.

«A Universidade de Vigo lamenta o erro cometido na tradución ao chinés da palabra 'Ola' que figuraba nun soporte publicitario de benvida, situado á entrada do campus vigués de As Lagoas. A tradución errónea xa foi retirada e á maior brevidade o citado soporte será substituído por outro coa tradución correcta», aseguran fuentes oficiales de la Universidad olívica.

Para decir «hola» en mandarín habría bastado con el mucho más conocido 你好 (nǐ hǎo)... pero todo apunta que un mal copia-pega de un traductor le salió mal a sus diseñadores.

Bromas en las redes sociales

La imagen saltó a las redes sociales, provocando una cadena de decenas y decenas de reacciones. «Se ha hecho viral en China un cartel de la Universidad de Vigo», asegura @Ma_Wukong ilustrando su mensaje con el citado cartel y que cuenta ya con más de 500.000 visualizaciones.

A partir de ahí, cientos de reacciones y respuestas de lo más jocoso: «Como propaganda para que sea conocido en china ha funcionado», asegura uno; «un error adorable», dice otro; «Chinos saludando: Chino simplificado🤝🤝Chino simplificado🤝🤝», bromean también en la red social «X».