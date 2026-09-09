Caballero eleva la presión sobre la Xunta por la sequía y el agua de Baiona

Vigo mantiene por tercer día consecutivo el suministro de agua a Baiona, con un caudal de aproximadamente diez litros por segundo, mientras la situación del embalse de Eiras continúa empeorando. El alcalde, Abel Caballero, aseguró este miércoles que la presa perdió 1,2 puntos porcentuales de capacidad en apenas dos días y volvió a reclamar a la Xunta la construcción de un nuevo embalse aguas arriba del Oitavén.

«Seguimos dando agua a Baiona. Y si no se la llega a dar Vigo, ¿quién se la iba a dar?», afirmó el regidor, que volvió a responsabilizar al Gobierno gallego de la situación y sostuvo que debería ser la Xunta la que resolviese los problemas de abastecimiento del municipio miñorano.

El agua que recibe Baiona procede de Zamáns, una presa que también abastece a parte de Vigo. Para liberar recursos del embalse y disponer de mayor margen para atender a Baiona y Nigrán, el Concello está modificando temporalmente la distribución de su red.

Según explicó Caballero, Vigo está bombeando agua desde Eiras hacia zonas de la ciudad que habitualmente se abastecen de Zamáns, reduciendo de esta forma la presión sobre este último embalse. «Lo estamos haciendo nosotros, la ciudad de Vigo», reivindicó.

El alcalde aprovechó su comparecencia para recordar que la red viguesa suministra también agua a Cangas, Moaña y Redondela. En el caso de los dos primeros municipios, destacó además la reciente reparación del emisario submarino que conecta ambas orillas de la ría, una actuación que atribuyó al Concello y que, según defendió, debería haber asumido la Xunta.

También anunció una inversión de más de un millón de euros en Redondela para intervenir en el denominado «codo» de la red y evitar filtraciones.

Eiras continúa descendiendo

La preocupación municipal se concentra, sin embargo, en la evolución de Eiras. «En los dos últimos días bajó 1,2 puntos porcentuales. En dos días sigue bajando el agua de la presa de Eiras», advirtió Caballero.

El regidor volvió a defender además que la red viguesa registra únicamente un 6,3% de pérdidas, un porcentaje que calificó como uno de los más bajos de España.

En paralelo, cargó contra la Xunta por la gestión de las válvulas instaladas en la presa. Según afirmó, el Gobierno gallego ha indicado ahora al Concello que no utilice las nuevas y recurra a las antiguas, circunstancia que Caballero presentó como otra muestra de «ineficacia» de la Administración autonómica.

Reclama otra presa en el Oitavén

Ante el descenso de las reservas, el alcalde insistió en que la solución estructural pasa por construir una nueva presa aguas arriba de Eiras, en el río Oitavén.

«Esta es la solución que teníamos acordada, pero que la Xunta no quiere», aseguró Caballero, que justificó además las restricciones y medidas preventivas adoptadas durante los últimos meses en la necesidad de prepararse ante un posible agravamiento de la sequía.

El regidor puso también sobre la mesa la inversión municipal en la nueva potabilizadora, que cifró en casi 25 millones de euros, y criticó que la Xunta no participase en su financiación.