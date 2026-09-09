La historia de Vigo, negativo a negativo

Vigo también se cuenta en imágenes. Hace más de un siglo llegó a la ciudad un estudio fotográfico que, tras varios cambios de ubicación, terminaría instalándose en la rúa do Príncipe. Desde allí, la familia Pacheco levantó sin saberlo un inmenso retrato colectivo de una ciudad que crecía, se industrializaba y cambiaba de aspecto a gran velocidad.

Con el paso de las décadas, aquella actividad acabó convirtiéndose en una de las principales fuentes gráficas para reconstruir la historia contemporánea de Vigo. El Concello, consciente de su valor, adquirió el archivo en mayo de 1991 y pasó a custodiar la que considera la colección fotográfica pública más completa sobre la ciudad.

El fondo reúne unas 140.000 imágenes, tomadas desde finales del siglo XIX hasta la década de los setenta. A ellas se suman las cámaras utilizadas por el estudio, las cortinas, el material de revelado y otros elementos vinculados al trabajo cotidiano de Pacheco.

El teatro García Barbón. / Archivo Pacheco

La colección permite recorrer visualmente la transformación de una ciudad que, desde finales del XIX, experimentó una profunda industrialización y sucesivas metamorfosis urbanas y sociales. Calles, edificios, acontecimientos y generaciones enteras quedaron fijados en unos negativos que hoy funcionan como una suerte de memoria paralela de Vigo.

Inventariado y conservación

El Concello asegura que el material histórico está inventariado al 100%, mientras que la catalogación del fondo fotográfico se encuentra prácticamente completada.

Desde la Concejalía de Cultura sostienen además que las condiciones de conservación han mejorado en los últimos años. «Las imágenes del archivo Pacheco están en buen estado. Hemos mejorado las condiciones ambientales, los negativos se han metido en archivadores adecuados para su conservación y se ha ampliado el catálogo de imágenes digitalizadas», señala el departamento municipal.

Entre las actuaciones realizadas figura la instalación de sistemas de prevención de incendios mediante gas inerte, la mejora de la iluminación y el repintado del depósito.

Estado anterior y actual del archivo. / FdV

El archivo dispone además de un sistema de climatización que permite mantener los materiales a 20 grados de temperatura y un 40% de humedad, dos parámetros fundamentales para preservar fotografías y negativos antiguos. También se ha elaborado un catálogo topográfico para facilitar la localización de los fondos.

Treinta consultas al año

El interés por el archivo no se limita al ámbito municipal. Su valor histórico y documental atrae habitualmente a investigadores interesados en consultar imágenes para estudios, publicaciones o trabajos sobre Vigo y Galicia.

El Concello cifra en unas 30 solicitudes anuales las peticiones de acceso que recibe por parte de investigadores.

La intención municipal es que esa memoria vuelva también a encontrarse con el gran público. Según el propio Concello, está prevista una exposición para el próximo año, una oportunidad para devolver a la ciudad una parte de las imágenes que llevan décadas contando su historia desde detrás de la cámara.

Porque Pacheco no es únicamente un archivo fotográfico. Es el álbum de una ciudad entera, construido durante décadas sin que quienes apretaban el disparador pudiesen imaginar hasta qué punto aquellas imágenes acabarían formando parte de la memoria colectiva de Vigo.