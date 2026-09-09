Más de 34.700 estudiantes vigueses vuelven a las aulas... y a las pantallas

Un total de 34.710 escolares regresaron en Vigo a las clases tras las vacaciones de verano y lo hicieron en medio de un escenario ciertamente inquieto. Primero por la sangría imparable de matriculaciones en los colegios, con casi 900 alumnos menos; también por la huelga parcial entre el profesorado de la educación concertada, que se manifestó frente a las dependencias de la Consellería en Praza da Estrela y, por último, la alargada sombra de los resultados del informe Pisa, donde el estudiantado gallego ha retrocedido entre 20 y 31 puntos en cada una de las competencias, matemáticas, ciencias y comprensión lectora.

Después de un convulso curso 2025/2026, especialmente en Vigo, con hasta 7 jornadas de paros entre los docentes, este año lectivo se esperaba más sosegado pero nada más lejos de la realidad. La caída de la natalidad sigue irrumpiendo con fuerza en las aulas, perdiendo 425 alumnos en Primaria, 197 en la ESO, 134 en Infantil y 116 en Bachillerato. Con todo, la situación no motivará cierres de aulas ya que se adaptará a la bajada de ratios prevista para el curso o se optarán por desdobles en aquellos centros con aulas disponibles.

Tras nueve días de preparativos, confecciones de horarios, programaciones y demás quehaceres, los centros abrieron sus portones en una primera jornada de presentaciones. Los tutores de cada curso se reunieron con su alumnado para trasladarles los objetivos y qué se espera de ellos durante el curso. En las etapas inferiores, sobre todo Infantil, los nervios y lágrimas del estreno se entremezclaron con los abrazos de los que se reencontraban después de las vacaciones. Con el inicio del curso, regresan también aquellos servicios complementarios: el comedor escolar, con los precios más altos que se recuerdan para adaptarse a la nueva normativa alimenticia; el transporte y las aulas madruga. En las próximas semanas también se reanudarán las actividades extraescolares.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aprovechó este primer día de clase para saludar a los estudiantes del CEIP A Doblada, cuya patio ha sido repintado por el Concello dentro de los proyectos de mantenimiento y rehbilitación de recintos escolares.

Caballero saluda a los alumnos del CEIP A Doblada en el primer día de clase. / Marta G. Brea

En el caso de la concertada, la situación sí no tiene miras de una pronta solución. Los sindicatos al unísono (CIG Ensino, FEUSO, UGT, FSIE Galicia, SNEP y CCOO) critican no la falta de avances en cuanto a la negociación de sus condiciones laborales con la Xunta, sino el «bloqueo total» de la misma. «Nos ponen la excusa financiera, que el gasto se deriva a la escolarización gratuita de los mmenores de 0-3 años o la universidad pero luego cuando tenemos que cumplir con programas o proyectos educativos obligatorios no contamos con partidas. Nuestros profesores tienen que asumirlos sin compensaciones y apretando su horario», explica Yolanda Benito, secretaria federal de FSIE Galicia, tras su concentración en Vigo.

Por su parte, la CIG Ensino, llamó a actuar con «responsabilidade» al conselleiro de Educación para que «deixe de converter a Consellaría de Educación nunha auténtica fábrica de conflitos e cambie o rumbo das súas políticas educativas, abrindo negociacións na Mesa Tripartita do ensino concertado, deixando de ser meramente informativa esta mesa».

Esta concentración tuvo lugar a primera hora de la mañana y limitó a las 12.00 horas la atención de muchos de estos docentes de la concertada en sus centros educativos. Hay que tener en cuenta que en Vigo, la educación concertada cuenta con peso muy importante en el sector, asumiendo la mitad de los estudiantes que cursan etapas obligatorias, como Educación Primaria y la ESO.

Digitalización

Y por último, vuelta a las clases y en muchos centros, vuelta a las pantallas. Encerados digitales, portátiles personales, aulas virtuales... las tecnologías están, y deben estar, al alcance de buena parte del alumnado pero no en el porcentaje de uso que debería. O al menos en cuanto a su buen uso. Esta es una de las conclusiones que se trae del informe PISA 2025, un estudio a nivel internacional que evalúa las competencias básicas de estudiantes de 15 y 16 años.

Así, en ciencias, el punto fuerte del alumnado gallego, y la competencia que mejor sobrellevó el retroceso achacado a la pandemia acusado ya en 2022, los estudiantes consiguen una puntuación media de 486 puntos, frente a los 506 de tres años antes, y una caída similar se registra en matemáticas, donde pasan de 486 puntos a 466. Con todo, el descenso más acusado se produce en lectura, donde la caída es de 31 puntos, de 485 a 454.

Para Malores Villanueva, directora do IES Álvaro Cunqueiro, en Coia, estos resultados «non nos sorprenden». «Vémolo ano tras ano; cae o nivel de coñecemento en xeral, en todas as competencias, en destrezas básicas como competencia lectora, escritura e cálculo», expresa la docente, quien señala no solo a la irrupción de las herramientas digitales como desencadenantes de este retroceso. «O temario é o mesmo que cando eu empecei a dar clase, en canto o dixital si influe claro, sobre todo na capacidade de atención ou na necesidade desta inmediatez, pero o verdadeiro problema está no desprezo e despreocupación polo colecemento», amplía Malores.

La docente reconoce que es habitual que los alumnos o incluso algunas familias cuestionen «a utilidade» de lo enseñado en las clases. «Para que vale iso se total eu non vou a estudar nada diso ou non me vou a dedicar a iso? Para que vou saber se está todo a golpe dun clic? Non hai interese polo coñecemento abstracto, por razoar, pensar por un mesmo. O único imprtante é aprobar e pasar de curso, o número», concluye Villanueva.