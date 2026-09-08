AGENDA VIGO
«Atlántida» conquista Vigo: más de 20.000 visitas y ahora también será aula bajo el mar para escolares
El visor submarino ubicado en el paseo de los Peces de Bouzas se abre a los colegios y cambia su horario de visitas guiadas gratuitas a partir del 14 de septiembre
El fondo de la ría de Vigo también entrará este septiembre en las aulas. El observatorio submarino «Atlántida», instalado este año por el Puerto de Vigo en el paseo de los Peces de Bouzas, estrenará con el nuevo curso escolar una programación específica para colegios e institutos, que podrán utilizar el visor como una auténtica aula de naturaleza bajo el mar.
La nueva etapa llega después de un verano que ha confirmado el tirón de la instalación entre vigueses y visitantes. Según informa la Autoridad Portuaria de Vigo, «Atlántida» ha superado ya las 20.000 visitas desde que abrió sus puertas el pasado 24 de julio, apenas mes y medio después de su puesta en marcha.
El observatorio permite contemplar directamente la flora y la fauna que habita en esta zona de la ría y conocer los ecosistemas recuperados dentro del espacio portuario. Ahora, el Puerto quiere aprovechar también ese atractivo como herramienta de divulgación ambiental para los centros educativos de Vigo y su área metropolitana.
Horarios del visor submarino de Bouzas
Hasta el domingo 13 de septiembre, «Atlántida» mantendrá todavía su horario de verano. El cambio llegará a partir del lunes 14, cuando las mañanas de los miércoles y viernes quedarán reservadas para colegios y otros grupos concertados.
Entre el 14 de septiembre y el 18 de octubre, los centros educativos podrán acudir los miércoles y viernes de 10.00 a 13.00 horas, siempre con reserva previa.
El público general podrá acceder los viernes de 16.00 a 19.00 horas y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 19.00 horas de forma ininterrumpida.
Con la llegada del otoño y la reducción de las horas de luz, el horario volverá a modificarse. Entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre, los turnos escolares se mantendrán los miércoles y viernes de 10.00 a 13.00 horas, mientras que la apertura para el resto de visitantes será los viernes de 16.00 a 18.00 horas y los fines de semana y festivos de 11.00 a 18.00 horas.
Visitas gratuitas de unos 30 minutos
Las visitas al interior de «Atlántida» son guiadas, gratuitas, accesibles y pet friendly, con una duración aproximada de media hora.
Los guías organizan los grupos por orden de llegada (15 personas) y el último acceso comienza treinta minutos antes del cierre. Las pasarelas y la parte exterior del observatorio pueden recorrerse libremente cuando no estén ocupadas por las visitas guiadas. El horario de verano es: martes, miércoles y jueves: de 16:00 a 20:00 horas; y viernes, sábados, domingos y festivos nacionales: de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Los colegios, institutos y colectivos que quieran concertar una visita durante el curso deberán solicitarla previamente a través del correo atlantida@apvigo.es.
La instalación permanecerá cerrada cuando las condiciones meteorológicas sean adversas y existan alertas oficiales que puedan comprometer la seguridad.
El «Nautilus» roza ya las 120.000 visitas
El otro gran visor submarino del Puerto de Vigo, el «Nautilus», situado en la dársena de Portocultura, junto al centro comercial A Laxe, mantendrá por ahora sus horarios habituales.
Los colegios y grupos concertados pueden visitarlo los martes y jueves de 10.00 a 14.00 horas. Para el público general abre los viernes de 16.00 a 20.00 horas y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
En este caso, los centros deben tramitar previamente la solicitud y remitir las normas firmadas al correo nautilus@apvigo.es.
Según datos de la Autoridad Portuaria de Vigo, el «Nautilus», que abrió sus puertas en marzo de 2023, se aproxima ya a las 120.000 visitas. Como «Atlántida», su acceso es guiado, gratuito, accesible y permite también la entrada de mascotas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- «Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes
- Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
- El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo
- Comprar en el centro de Vigo es tres veces más caro que en la periferia: así están los precios del metro cuadrado por barrios
- El mercado de la compraventa de vivienda en Vigo confirma su frenazo: las transacciones siguen en caída libre ante unos precios disparados
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
- Sin consenso en Vigo por Peinador: Abel Caballero insiste en que «solo hay un modelo» y Luisa Sánchez lo acusa de «despreciar» fondos de Diputación y Xunta