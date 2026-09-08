«Atlántida» conquista Vigo: más de 20.000 visitas y ahora también será aula bajo el mar para escolares

El fondo de la ría de Vigo también entrará este septiembre en las aulas. El observatorio submarino «Atlántida», instalado este año por el Puerto de Vigo en el paseo de los Peces de Bouzas, estrenará con el nuevo curso escolar una programación específica para colegios e institutos, que podrán utilizar el visor como una auténtica aula de naturaleza bajo el mar.

La nueva etapa llega después de un verano que ha confirmado el tirón de la instalación entre vigueses y visitantes. Según informa la Autoridad Portuaria de Vigo, «Atlántida» ha superado ya las 20.000 visitas desde que abrió sus puertas el pasado 24 de julio, apenas mes y medio después de su puesta en marcha.

El observatorio permite contemplar directamente la flora y la fauna que habita en esta zona de la ría y conocer los ecosistemas recuperados dentro del espacio portuario. Ahora, el Puerto quiere aprovechar también ese atractivo como herramienta de divulgación ambiental para los centros educativos de Vigo y su área metropolitana.

Imagen: Pablo Hernández Gamarra / Edición: Eli Regueira

Horarios del visor submarino de Bouzas

Hasta el domingo 13 de septiembre, «Atlántida» mantendrá todavía su horario de verano. El cambio llegará a partir del lunes 14, cuando las mañanas de los miércoles y viernes quedarán reservadas para colegios y otros grupos concertados.

Entre el 14 de septiembre y el 18 de octubre, los centros educativos podrán acudir los miércoles y viernes de 10.00 a 13.00 horas, siempre con reserva previa.

El público general podrá acceder los viernes de 16.00 a 19.00 horas y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 19.00 horas de forma ininterrumpida.

Con la llegada del otoño y la reducción de las horas de luz, el horario volverá a modificarse. Entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre, los turnos escolares se mantendrán los miércoles y viernes de 10.00 a 13.00 horas, mientras que la apertura para el resto de visitantes será los viernes de 16.00 a 18.00 horas y los fines de semana y festivos de 11.00 a 18.00 horas.

Visitantes en el interior del visor submarino de Bouzas. / Autoridad Portuaria

Visitas gratuitas de unos 30 minutos

Las visitas al interior de «Atlántida» son guiadas, gratuitas, accesibles y pet friendly, con una duración aproximada de media hora.

Los guías organizan los grupos por orden de llegada (15 personas) y el último acceso comienza treinta minutos antes del cierre. Las pasarelas y la parte exterior del observatorio pueden recorrerse libremente cuando no estén ocupadas por las visitas guiadas. El horario de verano es: martes, miércoles y jueves: de 16:00 a 20:00 horas; y viernes, sábados, domingos y festivos nacionales: de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Los colegios, institutos y colectivos que quieran concertar una visita durante el curso deberán solicitarla previamente a través del correo atlantida@apvigo.es.

La instalación permanecerá cerrada cuando las condiciones meteorológicas sean adversas y existan alertas oficiales que puedan comprometer la seguridad.

Autoridad Portuaria de Vigo

El «Nautilus» roza ya las 120.000 visitas

El otro gran visor submarino del Puerto de Vigo, el «Nautilus», situado en la dársena de Portocultura, junto al centro comercial A Laxe, mantendrá por ahora sus horarios habituales.

Los colegios y grupos concertados pueden visitarlo los martes y jueves de 10.00 a 14.00 horas. Para el público general abre los viernes de 16.00 a 20.00 horas y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

En este caso, los centros deben tramitar previamente la solicitud y remitir las normas firmadas al correo nautilus@apvigo.es.

Según datos de la Autoridad Portuaria de Vigo, el «Nautilus», que abrió sus puertas en marzo de 2023, se aproxima ya a las 120.000 visitas. Como «Atlántida», su acceso es guiado, gratuito, accesible y permite también la entrada de mascotas.