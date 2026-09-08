Nombramiento
La viguesa Aldara Vázquez asume la dirección de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal
Ana Ortiz y Luisa Sánchez mantienen un primer encuentro con la nueva responsable de la AECT para abordar sus próximas líneas de trabajo
La viguesa Aldara Vázquez ha asumido la dirección de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Galicia-Norte de Portugal, organismo encargado de impulsar la colaboración entre ambas partes de la Eurorregión. Su reciente nombramiento fue objeto de un primer encuentro institucional con la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.
Durante la reunión, las representantes autonómica y provincial dieron la bienvenida a Vázquez y analizaron con ella las principales líneas de trabajo y los objetivos que afrontará la AECT durante los próximos meses.
En el encuentro participó también Beraldino Pinto, director de la parte portuguesa de la agrupación y vicepresidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal (CCDR-Norte).
La AECT Galicia-Norte de Portugal funciona como uno de los principales instrumentos de cooperación institucional de la Eurorregión, con el objetivo de coordinar iniciativas y proyectos de interés común a ambos lados de la frontera.
El nombramiento de Aldara Vázquez sitúa así a una viguesa al frente de un organismo clave para la cooperación transfronteriza entre Galicia y el norte portugués.
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- «Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes
- Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
- El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo
- Comprar en el centro de Vigo es tres veces más caro que en la periferia: así están los precios del metro cuadrado por barrios
- El mercado de la compraventa de vivienda en Vigo confirma su frenazo: las transacciones siguen en caída libre ante unos precios disparados
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
- Sin consenso en Vigo por Peinador: Abel Caballero insiste en que «solo hay un modelo» y Luisa Sánchez lo acusa de «despreciar» fondos de Diputación y Xunta