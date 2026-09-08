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La viguesa Aldara Vázquez asume la dirección de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

Ana Ortiz y Luisa Sánchez mantienen un primer encuentro con la nueva responsable de la AECT para abordar sus próximas líneas de trabajo

Aldara Vázquez, con Ana Ortiz, Luisa Sánchez y Beraldino Pintos.

Aldara Vázquez, con Ana Ortiz, Luisa Sánchez y Beraldino Pintos. / FdV

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R. V.

La viguesa Aldara Vázquez ha asumido la dirección de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Galicia-Norte de Portugal, organismo encargado de impulsar la colaboración entre ambas partes de la Eurorregión. Su reciente nombramiento fue objeto de un primer encuentro institucional con la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.

Durante la reunión, las representantes autonómica y provincial dieron la bienvenida a Vázquez y analizaron con ella las principales líneas de trabajo y los objetivos que afrontará la AECT durante los próximos meses.

En el encuentro participó también Beraldino Pinto, director de la parte portuguesa de la agrupación y vicepresidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal (CCDR-Norte).

La AECT Galicia-Norte de Portugal funciona como uno de los principales instrumentos de cooperación institucional de la Eurorregión, con el objetivo de coordinar iniciativas y proyectos de interés común a ambos lados de la frontera.

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El nombramiento de Aldara Vázquez sitúa así a una viguesa al frente de un organismo clave para la cooperación transfronteriza entre Galicia y el norte portugués.

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