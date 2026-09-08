Vigo acogerá cuatro sesiones de una muestra de cine rumano contemporáneo

La Facultad de Filología y Traducción de la Universidade de Vigo, en colaboración con el Concello de Vigo y el Instituto Cultural Rumano, organiza este otoño una Muestra de cine rumano contemporáneo que llevará al Auditorio Municipal cuatro sesiones abiertas al público.

El ciclo arrancará el miércoles 30 de septiembre y continuará los días 7, 14 y 21 de octubre, siempre a las 19.00 horas, en el Auditorio Municipal del Concello de Vigo, situado en la Praza do Rei. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La iniciativa pretende acercar al público vigués una selección de la cinematografía rumana actual, una de las más reconocidas del panorama europeo en las últimas décadas. La inauguración de la muestra tendrá lugar el 30 de septiembre y contará con la participación institucional de la Universidade de Vigo.

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El programa se desarrollará durante cuatro miércoles consecutivos y reforzará la oferta cultural de la ciudad con una propuesta centrada en el cine europeo contemporáneo. El cónsul honorario de Rumanía en Vigo es Diego Esquer.