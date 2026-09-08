Rueda aumentará la financiación de las universidades y aboga por mantener la colaboración y el «sentidiño»

Dos meses después de investir a Carmen García Mateo como la primera rectora de su historia, la UVigo acogió este martes la apertura del curso en la universidad pública gallega con un acto presidido por el titular de la Xunta y que contó con la asistencia de sus homólogos de Santiago y A Coruña, Rosa Crujeiras y Ricardo Cao, así como de otros representantes de las tres instituciones académicas, la política, la cultura y la sociedad de toda la comunidad.

Tras el discurso de García Mateo, que le demandó una inversión económica «suficiente, estable e ambiciosa», Alfonso Rueda anunció que el próximo plan de financiación, el séptimo que firmará la Xunta con las universidades y en el que ya ha empezado a trabajar, será el mayor de la historia.

El presidente gallego también se mostró convencido de que mantener la colaboración y el diálogo «seguirá dando os froitos que esperamos» y destacó que el plan vigente movilizó más de 3.200 millones de euros, 600 más que el anterior y traduciéndose en una inversión diaria de 1,5 millones.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención. / Alba Villar

Rueda puso en valor que no todas las autonomonías disponen de una planificación económica similar que dé «certeza e seguridade» a sus universidades y se mostró «seguro» de que volverán a alcanzar un acuerdo. «O sistema universitario avanza con paso firme. O futuro de Galicia pasa polo futuro e o éxito das súas universidades», añadió como garantía del apoyo de su gobierno.

Una apuesta, añadió, que también exige «máis compromiso e máis resultados ambiciosos», así como responsabilidad y transparencia económica . Y, en este sentido, destacó que las herramientas brindadas desde la Xunta a los Consellos sociales de las tres universidades para evaluar su situación financiera permitirán «reforzar a súa capacidade de xestión».

Durante su intervención, el titular del Ejecutivo gallego recordó que las tasas de matrícula están congeladas desde hace 15 años, así como la gratuidad para quienes aprueban sus estudios por tercer curso consecutivo. «Galicia corresponde como ten que facer. As universidades son imprescindibles para seguir avanzando como sociedade», enfatizó.

Una perspectiva general del salón de actos de Económicas durante el acto de apertura de curso. / Alba Villar

Agradeció asimismo la «visión de futuro e sentidiño» de los equipos rectorales que han hecho posible la descentralización de Medicina, subrayó que la nueva PAU será «máis xusta» y, entre los retos de futuro, apuntó a la renovación generacional de las plantillas docentes, la futura Ley gallega de Ciencia e Innovación, ajustar la oferta de plazas a la demanda real o el aumento de la internacionalización. «Hai moitísimas historias de éxito que manter e iniciar outras novas», indicó.

Por su parte, la rectora viguesa, Carmen García Mateo, defendió que las tres universidades públicas gallegas «están á altura» de la responsabilidad exigida generando conocimiento e impacto social en áreas estratégicas, investigando para dar respuesta a los grandes desafíos de la sociedad y formando a las generaciones de jóvenes independientemente de su origen o recursos económicos. «Necesitamos unha aposta decidida, non é un privilexio, senón un investimento que Galicia recibirá por duplicado», enfatizó.

Además de solicitar un mayor respaldo económico, también destacó que las tres universidades gallegas están comprometidas con la rendición de cuentas y la sostenibilidad financiera, además de coincidir en su voluntad de «cooperar, coñecernos nun proxecto compartido e na defensa da universidade como institución ao servizo de Galicia».

En primera fila, Abel Caballero, Román Rodríguez, Dolores Vilavedra, Ana Pontón, José Ramón Besteiro y Andrés Lago, jungo a otros invitados. / Alba Villar

Junto con el futuro plan de financiación, la rectora de la UVigo también puso sobre la mesa la necesidad de abordar los desajustes entre la demanda y la oferta de plazas. García Mateo abordó la necesidad de incrementar la entrada en carreras como las del área de ciencias de la salud para evitar que muchos alumnos acaben matriculándose en opciones no preferentes, incidiendo en su rendimiento y el índice de abandono, marchándose a otras comunidades o, en el caso de los que tienen recursos, optando por universidades privadas.

«Perder algúns dos mellores expedientes de Galicia debilita ao noso sistema e a universidade pública perde os seus atributos se a elección do alumnado pasa a depender da condición económica das familias. Non podemos cruzarnos de brazos, teremos menos estudantes pola caída demográfica pero seguirán os desaxustes», insistió.

Integrar la IA como una «ferramenta poderosa»

Otro de los retos es el absentismo universitario, que se ha agudizado desde la pandemia. A juicio de García Mateo, es necesario reinsuflar de vida a las aulas y campus y «repensar» la forma de enseñar para alcanzar un nuevo modelo que no «compita» con la IA, sino que la integre «como unha ferramenta poderosa que forma parte do mundo no que os estudantes terán que vivir e traballar».

«A universidade é unha comunidade na que se aprende a pensar, argumentar, escoitar e convivir», sostiene García Mateo, cuyo gobierno se ha marcado entre sus prioridades la «revitalización» de los tres campus.

Además de las intervenciones de la rectora viguesa y el presidente de la Xunta, la ceremonia de apertura de curso, que cada año se celebra en una de las universidades gallegas, también contó con la lección inaugural a cargo de José Cidrás. El catedrático de Ingeniería Eléctrica realizó un recorrido por la historia de la electricidad y su llegada a Galicia –la USC acogió el primer experimento en España en 1851–, además de abordar las características del mercado actual.

El catedrático José Cidrás impartió la lección inaugural. / Alba Villar

García Mateo y Rueda compartieron mesa con los rectores de Santiago y A Coruña, así como con los presidentes de los tres Consellos sociales, Ernesto Pedrosa, Cecilia Sierra y Antonio Abril, respectivamente.

También asistieron al acto el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, los presidentes del CES y el Consello Consultivo, Manuel Pérez y Andrés Lago, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el secretario xeral del PSdG-PSOE, José Ramón Besteiro, y la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra.

Rueda fue recibido en el exterior de la facultad por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, la vicepresidenta Luisa Sánchez y la delegada territorial Ana Ortiz. Mientras, en el interior, aguardaba, junto al resto de invitados, el alcalde Abel Caballero, que estuvo acompañado por varios miembros de su gobierno y de la corporación viguesa.

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Otros asistentes fueron el delegado de Zona Franca, David Regades, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y responsables de las fuerzas de seguridad en Galicia. Entre el público también se encontraban varios exrectores gallegos, entre ellos, los vigueses Luis Espada, Domingo Docampo y Alberto Gago, así como Jacobo Porteiro, uno de los candidatos que se enfrentó a García Mateo en las últimas elecciones.