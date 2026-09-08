Rafael Louzán se pronuncia sobre las opciones de Vigo para el Mundial 2030, a pocas semanas del examen de la FIFA

Aunque quedan todavía casi cuatro años para su celebración, la organización del Mundial 2030 se juega en las próximas semanas. En las próximas semanas, como muy tarde en octubre, está previsto el desembarco de los técnicos de la FIFA para evaluar las ciudades aspirantes a formar parte del listado definitivo de sedes, una ronda en la que sí confía en estar Vigo junto a Valencia, ambas excluidas en los exámenes de marzo al no formar parte de las precandidatas oficiales, entre las que sí estaba A Coruña, que renunció en esas fechas.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se pronunció este lunes, durante su intervención en el programa de la TVG Land Rober Tunai Show, sobre las posibilidades con las que cuentan Vigo y el estadio de Balaídos para acoger partidos en el verano de 2030.

«Estase traballando para que ambas se poidan incorporar, pero non será doado polas esixencias da FIFA, que establece que unha sede debe ter 43.000 espectadores», señaló Louzán a preguntas del conductor del programa, recordando que el Concello de Vigo tiene en marcha un proyecto de reforma todavía sin completar: «Vigo está coa intención, pero aínda están rematando». Con todo, dejó claro su deseo de que Galicia cuente con una sede, «porque o merecemos no Mundial do centenario».

La previsión del Concello es tener finalizada la nueva grada de Gol a finales de este año, mientras en paralelo se avanza en la elaboración del proyecto de ampliación de Tribuna, obra para la cual ya se está generando el espacio necesario con el traslado de dos grandes colectores.

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Louzán recordó también que todavía quedan por perfilar cuestiones de la cita de 2030 como el número de participantes, ante la posibilidad de que se amplíe de 48 a 64 el número de selecciones participantes, o la sede de la final, que España quiere amarrar pese a la presión de Marruecos por fijarla en Rabat.