El presunto atracador de taxistas de Vigo se sienta en el banquillo: el fiscal pide casi 5 años de prisión

Una oleada de atracos a punta de navaja ocurrida en abril de este año desató la alarma entre los taxistas vigueses. Los robos con arma blanca fueron cometidos por un individuo de 44 años que movilizó a este colectivo. La investigación de la Policía Nacional dio pronto sus frutos y el presunto autor fue identificado y detenido a finales de ese mismo mes, decretando para él la magistrada de guardia su ingreso en prisión provisional. Apenas cuatro meses después de su captura, ahora se sentará en el banquillo para responder por uno de esos asaltos, del que fue víctima una taxista que además resultó herida.

El juicio se celebrará esta semana, el jueves, en la plaza 3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vigo. La Fiscalía acusa de un delito de robo con violencia con uso de instrumento peligroso en concurso con un delito leve de lesiones y solicita que el supuesto atracador sea condenado a 4 años y 9 meses de prisión, multa de 600 euros y que indemnice a la conductora en 400 euros por el dinero sustraído y en otros 400 euros por los días en que tardó en curar, así como por el resto de perjuicios que se acrediten en el juicio o en ejecución de sentencia.

Fueron tres los robos que este hombre supuestamente cometió contra taxistas con un mismo modus operandi y en uno de los casos acompañado por una compinche que también fue detenida. El que irá a juicio esta semana sucedió el 9 de abril. El fiscal relata en su escrito de calificación provisional que sobre las 19.00 horas de ese día el acusado se subió en un taxi que estaba en la parada de la calle Ecuador, junto a un conocido centro comercial, y le indicó a la conductora que lo trasladase a casi cuatro kilómetros de allí, a la calle Cortellas, en la parroquia de Lavadores.

Parada de El Corte Inglés, donde el atracador cogió alguno de los taxis que acabó asaltando. / Jose Lores

Fue llegado a destino cuando, siempre según relata el Ministerio Público, el hombre agarró a la mujer con una mano por el pecho y le colocó una navaja a la altura del rostro, exigiéndole que le diese el dinero que tenía. La taxista le entregó una cartera con los 350 euros de recaudación de la jornada y un monedero con otros 50 euros que el acusado le arrebató, causándole un corte en la mejilla y en un dedo con el arma blanca.

Investigación policial

Este y los otros dos robos sucedidos días antes, el 2 y el 5 de abril, derivaron en la apertura de una investigación llevada a cabo por la comisaría viguesa, concretamente por el Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito Centro, que identificó al presunto atracador de taxistas y a su cómplice debido a que los detuvieron tras ser sorprendidos sustrayendo combustible del depósito de un camión, una intervención en la que, gracias a los datos que ya habían recabado, pudieron relacionar a esa pareja con los robos en taxis.

La víctima del atraco que va ahora a juicio relató en abril a FARO lo ocurrido. «No fueron las heridas lo que me dolió. Fue el mayor susto que he vivido en mi vida», contó esta mujer de 63 años y con una experiencia en el taxi de más de una década.

Coche escoba

A raíz de los robos y mientras no se produjo la detención, los taxistas se organizaron para llevar compañeros a modo de coche escoba en las horas y rutas en las que actuaba el atracador y también se creó un grupo específico nocturno para garantizar la seguridad. Mientras no fue identificado, los datos con los que contaban los conductores para estar alerta eran que el ladrón rondaba los 40 años, tenía barba, medía unos 1,80 metros y solía coger el taxi en O Calvario o en la parada de la calle Ecuador.