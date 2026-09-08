Posturas cada vez más enrocadas para reflotar el aeropuerto de Vigo: Abel Caballero ve una «trampa» la postura de la Diputación y Luisa Sánchez insiste en «no querer tirar dinero»

Un día después de que el pleno del Concello de Vigo evidenciase la distancia existente entre el consistorio y la Diputación de Pontevedra, por boca de su vicepresidenta y líder del PP vigués, Luisa Sánchez, continúan los cruces de reproches. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, incidió en sus críticas del lunes recordando que tanto PP como BNG «votaron que no a pagar a tercios cuando todo el mundo sabe que la forma de conseguir vuelos es pagar, como hacen en todas partes».

Por ello, para el regidor la decisión de la institución provincial de plantear una subvención de 200.000 euros por ruta para promoción en destino «es una trampa que ponen para hacer propaganda y campaña electoral, ya que los vuelos no se hacen por un año, sino por tres y valen millones de euros». Para Caballero, el objetivo de la Xunta «es cerrar el aeropuerto, pero no le vamos a dejar».

No tardó en llegar la contestación de la vicepresidenta de la Diputación. Luisa Sánchez critica a Caballero «por haber entrado en bucle diciendo que no queremos poner dinero y cuando le decimos que sí queremos, lo rechaza». Para la portavoz del PP en Vigo, «esto evidencia que Peinador le importa menos que la polémica, porque si le preocupa se sentaría a buscar acuerdos con Diputación, Xunta, Aena y el sector y no a reventar consensos».

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Sánchez pone como ejemplo que Santiago haya conseguido una base de Wizz Air «con el modelo que nosotros proponemos, avanzando mientras aquí seguimos discutiendo».