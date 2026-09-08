Conectividad aérea
Posturas cada vez más enrocadas para reflotar el aeropuerto de Vigo: Abel Caballero ve una «trampa» la postura de la Diputación y Luisa Sánchez insiste en «no querer tirar dinero»
El alcalde vigués acusa al PP de electoralismo y recuerda que los vuelos se contratan por tres años
Un día después de que el pleno del Concello de Vigo evidenciase la distancia existente entre el consistorio y la Diputación de Pontevedra, por boca de su vicepresidenta y líder del PP vigués, Luisa Sánchez, continúan los cruces de reproches. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, incidió en sus críticas del lunes recordando que tanto PP como BNG «votaron que no a pagar a tercios cuando todo el mundo sabe que la forma de conseguir vuelos es pagar, como hacen en todas partes».
Por ello, para el regidor la decisión de la institución provincial de plantear una subvención de 200.000 euros por ruta para promoción en destino «es una trampa que ponen para hacer propaganda y campaña electoral, ya que los vuelos no se hacen por un año, sino por tres y valen millones de euros». Para Caballero, el objetivo de la Xunta «es cerrar el aeropuerto, pero no le vamos a dejar».
No tardó en llegar la contestación de la vicepresidenta de la Diputación. Luisa Sánchez critica a Caballero «por haber entrado en bucle diciendo que no queremos poner dinero y cuando le decimos que sí queremos, lo rechaza». Para la portavoz del PP en Vigo, «esto evidencia que Peinador le importa menos que la polémica, porque si le preocupa se sentaría a buscar acuerdos con Diputación, Xunta, Aena y el sector y no a reventar consensos».
Sánchez pone como ejemplo que Santiago haya conseguido una base de Wizz Air «con el modelo que nosotros proponemos, avanzando mientras aquí seguimos discutiendo».
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- «Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes
- Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
- El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo
- Comprar en el centro de Vigo es tres veces más caro que en la periferia: así están los precios del metro cuadrado por barrios
- El mercado de la compraventa de vivienda en Vigo confirma su frenazo: las transacciones siguen en caída libre ante unos precios disparados
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
- Sin consenso en Vigo por Peinador: Abel Caballero insiste en que «solo hay un modelo» y Luisa Sánchez lo acusa de «despreciar» fondos de Diputación y Xunta