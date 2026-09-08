Los lazos de Vigo y Ceuta: «Somos gente compasiva, no tenemos animadversión hacia los migrantes»

Ceuta cumple ya su quinta semana desde que se produjo la entrada masiva irregular de migrantes. Ahora, María Tardón, una jueza de la Audiencia Nacional, investiga lo ocurrido como un ataque a la integridad territorial del país, una artimaña del gobierno de Marruecos (socio de Estados Unidos e Israel) para desestabilizar el orden de los cuidadanos de la ciudad autónima.

Así lo definen también desde el Centro Gallego de Ceuta, presidido por Merche Fariña. Aunque estos días está aquí de visita, llevaba todo el verano allí, en su lugar de residencia, viviendo lo que considera «terrorismo de baja intensidad practicado por Marruecos». «Esto es una pesadilla de la que no somos capaces de despertarnos», lamenta, y advierte que las medidas están llegando muy lentamente.

La asociación que dirige está en pleno rendimiento y eso que, aseguran, es la más antigua de España. Mantienen una intensa actividad a lo largo del año para preservar los vínculos con Galicia y reunir a la comunidad residente en la ciudad, que cifran de entre 400 y 500 personas. Ellos cuentan con algo más de un centenar de socios, muchos vinculados a los cuerpos y fuerzas de seguridad, además de docentes y otros profesionales.

Tienen un calendario prolífico, con citas que nunca se pierden. Entre ellas se encuentran el Entroido, que se celebra con una tradicional laconada, el Día das Letras Galegas, la sardiñada de San Xoán, la pulpada de octubre y el brindis de Navidad. A estas actividades se suman otros encuentros que no solo mantienen con gallegos o descendientes, sino también con simpatizantes de la cultura que nada tienen que ver.

Fariña dice que están muy agradecidos por el apoyo recibido en toda España: «Imagínate que la cifra equivalente a los habitantes de Vigo se adentrase en la ciudad, sin rumbo fijo ni un techo en el que cobijarse. Nos hemos visto con esa situación en nuestras calles y abandonados», lamenta. También apunta a un perjuicio en la economía ceutí, que llevaba tiempo cosechando con la Cámara de Comercio un proyecto para implantar un «vivero» de empresas. «Es un empujón enorme y ahora peligra la inversión», apunta.

También critica la seguridad privada presente en las escuelas, que arrancan hoy las clases. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, anunció esta medida para que la vuelta al cole pudiese hacerse sin peligro. «No son correccionales, no vemos bien que vayan asustados, que tengan que ver las porras todos los días», dice.

En la misma línea interviene Jesús Pérez, un militar ceutí retirado que vino a vivir a Vigo porque se enamoró de la ciudad durante unas vacaciones. Aunque ahora está completamente inmerso en esta cultura -va a clases de gaita y está editando un cómic sobre Julio Verne- tiene amigos que continúan allí. Explica que están acostumbrados a la convivencia pacífica entre culturas y religiones: «Somos gente compasiva, permisiva, no tenemos animadversión hacia ellos. Es fácil ver a la gente de la ciudad cargando los teléfonos a los marroquís o ayudando en la medida de lo posible, pero hay sobrepoblación y puede haber descontrol», señala. Para él, el problema es que no se gestiona con más inmediatez, que pasan las semanas y no aterrizan las soluciones.

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Las manifestaciones

Pérez acudió a la manifestación convocada por el PP en Praza do Rei en defensa de Ceuta. Celebra que en Vigo fuesen pacíficas y afirma haberse sentido «muy arropado». Sobre los gestos fascistas (saludo nazi, cánticos como el Cara el Sol) señala que «son cosas fuera de tono y que no tienen que ver con la protesta». «Siempre hay voces que no tienen que estar o que no saben cual es el escenario real de lo que está ocurriendo allí, pero en general aquí se apoyó de forma pacífica», concluye.