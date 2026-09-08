La federación provincial de turismo rechaza la tasa turística aprobada en Vigo: «Los visitantes podrían elegir otros destinos»

Primeras reacciones al acuerdo definitivo adoptado por el Concello de Vigo para aprobar la ordenanza que regulará la tasa turística, que se empezará a aplicar en hoteles, pensiones, albergues, campings y viviendas turísticas desde el próximo 1 de octubre, primero gravando un máximo de dos noches y, a partir de julio de 2027, cuando también afectará a los cruceristas, un tope de cinco pernoctaciones.

La Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra, Feprotur, rechaza la implantación de esta tasa al entender que «carece de justificación y puede perjudicar la economía local en una ciudad en la que no hay una masificación». Asegura el colectivo, además, que la norma supondrá una «carga administrativa» para los pequeños establecimientos y que, al incrementarse el coste de la estancia, puede suponer que el visitante cambie el destino y se decante por «elegir otros municipios cercanos, que son los que se van a ver beneficiados».

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Desde Feprotur, apuntan que en Vigo existen únicamente «problemas puntuales de saturación» en épocas como la Navidad y O Marisquiño, aunque puntualizan que muchos de los visitantes ni siquiera llegan a pernoctar. «La masificación no se define por el número absoluto de visitantes, sino por la desproporción entre la población residente y la capacidad de alojamiento. Incluso en un escenario de ocupación completa, tendría Vigo una proporción aproximada de una plaza turística por cada 19 habitantes, por lo que la ciudad dispone de capacidad suficiente sin que suponga una sobrecarga permanente», añaden.