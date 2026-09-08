«No lo escucho, agente»: un sistema judicial reñido con la tecnología

En un momento en el que se está trabajando para que la inteligencia artificial y la atención remota a la ciudadanía formen parte en un futuro próximo del día a día judicial, en la Ciudad de la Justicia de Vigo los problemas con las videoconferencias y con el sonido en muchas de las salas de vistas, incluida la flamante macrosala, siguen siendo habituales.

Este martes hubo que suspender un juicio contra un presunto integrante de una banda albanesa dedicado al robo de viviendas. La vista se estaba celebrando en la plaza 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vigo. El acusado compareció por videoconferencia desde prisión acompañado por su abogado defensor y los guardias civiles que realizaron la investigación lo hacían también por medios telemáticos desde sus dependencias de A Coruña.

El testimonio del procesado, que se declaró inocente, se escuchaba a malas penas en la sala viguesa, donde estaban la jueza, el fiscal y una abogada. También había serias dificultades para entender las alegaciones de su letrado.

Derecho de defensa

La situación no mejoró cuando empezaron a testificar los guardias civiles. El agente que instruyó las diligencias respondía a las preguntas del fiscal, pero el pésimo sonido complicaba la toma de declaración.

Así que a la magistrada no le quedó más remedio que suspender el juicio y ordenar que se ponga nueva fecha, en esta ocasión con todos los intervinientes de forma presencial para celebrar, dijo, un proceso «con garantías».

«Es imposible celebrar un juicio así. Me veo obligada a suspender y deberán venir todos aquí. Hicimos un esfuerzo extraordinario después de que el abogado pidiese celebrar por videoconferencia, pero está siendo imposible llevar a cabo un juicio telemático», señaló la jueza, que afirmó que el derecho de defensa es sagrado. «Y no se puede defender a una persona en estas condiciones», zanjó.