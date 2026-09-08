«Los ferries no deben considerarse un transporte de nicho, son una pieza fundamental»

No solo de Interraíl y chollos en aerolíneas vive el viajero. El aumento del turismo en toda Europa ha llevado al transporte marítimo a una nueva era dorada en la que, lejos de mantenerse con esquemas clásicos, ha sabido reinventarse. Webs como Ferryhopper confirman que la opción del trayecto en ferry puede ser una parte «fundamental», «natural» y «complementaria» a cualquier trayecto que se precie. Con más de 1.700 destinos posibles en sus rutas por el Mediterráneo, Atlántico, Egeo, Báltico o el Mar del Norte, el perfil del viajero se ha diversificado. Su CEO, Christos Spatharakis, señala a España como uno de sus principales mercados tras llegar a 33 países y multiplicar por seis sus cifras de negocio. Y es que ya no solo importa llegar, también el cómo.

¿Cómo puede afectar el aumento del coste de volar a las decisiones de viaje este verano?

Si bien el aumento de los costes del transporte aéreo está animando a los viajeros a evaluar con mayor atención opciones de transporte alternativas, creemos que este cambio va más allá del precio. Los viajeros valoran cada vez más la flexibilidad, la comodidad y las experiencias de viaje más enriquecedoras, especialmente al planificar vacaciones de isla en isla o itinerarios con múltiples destinos en el Mediterráneo.

Al mismo tiempo, el contexto actual se caracteriza por un alto grado de incertidumbre económica y geopolítica. En muchos casos, los viajeros están tardando más en tomar decisiones definitivas, a la espera de ver cómo evolucionan las circunstancias. Lo que observamos cada vez más es que la flexibilidad ayuda a salvar esa brecha. En lugar de posponer indefinidamente sus planes de viaje, muchos viajeros buscan opciones que les permitan reservar con confianza, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de adaptar sus planes si las circunstancias cambian.

En este sentido, la flexibilidad se está convirtiendo en un factor tan importante como el precio. Ofrece a los viajeros la confianza necesaria para seguir adelante con sus planes, incluso cuando el entorno general sigue siendo incierto.

¿Está creciendo el interés por alternativas marítimas en trayectos mediterráneos?

Las tendencias generales del sector apuntan a un creciente interés por los viajes marítimos en el Mediterráneo. Se prevé que el mercado europeo de ferris de pasajeros, que incluye el Mediterráneo, crezca a una tasa anual compuesta (CAGR) de aproximadamente entre el 4 % y el 6 % en los próximos años. Europa ya representa el mayor mercado mundial de transporte de pasajeros por ferry, concentrando alrededor de un tercio de toda la actividad del sector. Este crecimiento sostenido sugiere que los viajes marítimos siguen ganando relevancia, impulsados por una fuerte demanda turística, la popularidad de los itinerarios de isla en isla y la creciente importancia de la conectividad costera en toda la región.

También observamos una inversión continua en la renovación de flotas, la ampliación de capacidades y el desarrollo de infraestructuras marítimas, lo que refleja una confianza a largo plazo en el sector. En conjunto, estas tendencias indican que los viajes en ferry se están convirtiendo en una parte cada vez más importante del ecosistema turístico en general, y no simplemente en un medio de transporte alternativo.

Christos Spatharakis, responsable de Ferryhopper. / Cedida

¿Qué tipo de viajero está incorporando el ferry dentro de su planificación vacacional?

La realidad es que los viajes en ferry atraen a un perfil muy amplio de viajeros. Cada persona incorpora el ferry a sus planes de viaje por motivos diferentes. Para algunos, se trata de la experiencia en sí misma; para otros, de la comodidad, la flexibilidad o el precio. Todo depende del destino, del tipo de viaje y de las necesidades específicas de cada viajero.

Sin embargo, lo que ha quedado cada vez más claro es que los ferris no deben considerarse un medio de transporte de nicho o secundario. Son una pieza fundamental de la conectividad turística y del transporte, especialmente en las regiones costeras e insulares.

En ocasiones, el transporte marítimo se percibe como un pariente lejano del tren o del avión, pero esa visión no refleja la realidad de cómo viajan las personas. Los ferris desempeñan un papel esencial a la hora de conectar destinos, impulsar el turismo y facilitar la movilidad en regiones enteras.

Por ello, creemos que los viajes en ferry están cada vez más integrados en la planificación habitual de los viajes. No son simplemente una opción alternativa, sino una parte esencial del ecosistema turístico y de movilidad en su conjunto.

¿Qué rutas tienen más éxito a través de una plataforma como la vuestra?

Las rutas más populares en nuestra plataforma suelen ser aquellas que conectan islas y destinos costeros de todo el Mediterráneo. Las conexiones entre las islas griegas, las rutas de la Costa Amalfitana y Capri, así como los trayectos a lo largo de la costa croata, registran de forma constante una demanda muy elevada.

Lo más interesante es que muchas de estas rutas no se utilizan simplemente como conexiones de punto a punto. Con frecuencia forman parte de itinerarios más amplios que combinan varias islas o destinos, lo que refleja una tendencia creciente entre los viajeros: explorar varios lugares dentro de un mismo viaje.

Entre los viajeros españoles, rutas como Nápoles–Capri, Capri–Sorrento y Barcelona–Palma de Mallorca siguen destacando por su popularidad. Esto refuerza una tendencia más amplia que observamos en todo el Mediterráneo: los viajeros utilizan cada vez más los ferris no solo para llegar a un destino, sino también para conectar múltiples destinos dentro de un mismo recorrido.

En términos generales, las rutas con mejor rendimiento suelen ser aquellas que combinan comodidad, una fuerte demanda turística y la capacidad de integrar a los viajeros en redes regionales más amplias. Los ferris están convirtiéndose en una parte cada vez más importante de la experiencia global de viaje, y no simplemente en un medio de transporte.

¿Cuenta con precios fijos o es sensible al encarecimiento del combustible como en los aviones?

Las tarifas de los ferris son fijadas en última instancia por las compañías operadoras y, como ocurre con cualquier servicio de transporte, pueden verse afectadas por diversos factores operativos, incluidos los costes del combustible y de la energía.

Dicho esto, el mercado de los ferris es altamente competitivo y, por ello, los precios se determinan a partir de una combinación de costes operativos, condiciones de mercado y estrategias comerciales.

Al mismo tiempo, estamos observando un esfuerzo significativo por parte del sector para absorber parte de estos incrementos de costes, en lugar de trasladarlos directamente a los viajeros. Mantener un acceso asequible al transporte marítimo y preservar la demanda siguen siendo prioridades importantes para la industria, especialmente en aquellos mercados donde los ferris desempeñan un papel fundamental para la conectividad y el turismo.

Desde nuestra perspectiva, nuestro papel es ofrecer a los viajeros transparencia y ausencia de costes ocultos, permitiéndoles comparar fácilmente rutas, horarios y tarifas entre diferentes operadores para que puedan tomar decisiones de viaje informadas.

¿Es compatible con otros formatos de viaje como el Interraíl?

Los viajes en ferry son plenamente compatibles con otros medios de transporte, aunque nosotros iríamos incluso un paso más allá. Cada vez vemos más a los ferris como una parte integrada del ecosistema global de los viajes, y no como un medio de transporte independiente.

En muchos casos, los ferris complementan al ferrocarril, al transporte aéreo y a otras formas de movilidad, ayudando a los viajeros a conectar destinos y a crear itinerarios más flexibles y multimodales. Esto resulta especialmente relevante en Europa, donde los viajeros combinan cada vez más distintos medios de transporte dentro de un mismo viaje.

Desde nuestra perspectiva, el futuro no pasa por competir con otros medios de transporte, sino por conseguir que todos funcionen mejor de forma conjunta. Por ello, estamos muy interesados en colaborar con agencias de viajes online (OTAs), agregadores y otras plataformas turísticas para ofrecer experiencias de viaje multimodales más fluidas e integradas.

En última instancia, nuestro objetivo es garantizar que los viajes en ferry estén plenamente integrados en la forma en que los viajeros descubren, planifican y reservan sus desplazamientos, junto con todos los demás medios de transporte principales.

¿Qué ventajas ofrecen los ferries frente al avión? Servicios, equipajes, puntualidad, seguridad en que no se cancelará...

Los ferris ofrecen una propuesta de valor diferente y, en muchos casos, complementaria al transporte aéreo. En primer lugar, proporcionan una mayor flexibilidad para viajar con equipaje, vehículos, bicicletas, equipamiento deportivo, mascotas o toda la familia, algo especialmente valorado por muchos viajeros. Esto resulta particularmente importante para familias, propietarios de mascotas y personas que viajan con más equipaje que una simple maleta de cabina, ya que suelen beneficiarse de una experiencia más cómoda y flexible.

Además, los ferris ofrecen espacios más amplios, la posibilidad de reservar camarotes privados y, en general, una experiencia de viaje más relajada.

Por otro lado, en determinadas rutas insulares, el ferry forma parte natural de la experiencia de viaje y permite acceder directamente a destinos que no siempre cuentan con conexiones aéreas equivalentes.

Por último, para los viajeros que buscan una forma más pausada e inmersiva de desplazarse, el trayecto deja de ser simplemente un medio de transporte para convertirse en una parte importante de las propias vacaciones.