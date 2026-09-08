Los embalses de la comarca de Vigo mantienen su tendencia a la baja en el tramo final del verano

El tramo final del verano sigue pasando factura a los recursos hídricos de la comarca de Vigo. Las principales presas de la zona mantienen un retroceso continuado en sus reservas, sin que las (escasas) precipitaciones hayan conseguido frenar el vaciado paulatino provocado por el consumo estival y las elevadas temperaturas, entre otros factores.

El ejemplo más claro de este desgaste es el embalse de Eiras, la principal reserva de agua para la ciudad y su área metropolitana, que inició la semana perforando la barrera del 60 %. La presa se sitúa actualmente al 59,72% de su capacidad, con 13,24 hectómetros cúbicos embalsados, acusando un acusado descenso frente a los promedios de la última década. Una situación todavía más delicada atraviesa el embalse de Baiona, en estado crítico al registrar tan solo un 24,96% de ocupación (0,16 hm³), lo que obliga a mantener activo el trasvase de emergencia desde Vigo.

En Zamáns la ocupación está al 48%, mientras que el de Pontevedra goza de buena salud, casi al 80%.

Por otra parte, la demarcación de Galicia-Costa registra una ocupación media en sus embalses de abastecimiento del 58,18%. Esta cifra supone un retroceso de más de 11 puntos porcentuales respecto a las mismas fechas del año pasado (69,33%), consolidando la tendencia a la baja en todo el sistema autonómico.

Un día de borrasca y muchos de anticiclón

La jornada de hoy se caracterizó la presencia de lluvias intermitentes, que se hicieron notorias desde mediodía hasta la tarde. No van a suponer grandes cambios en los embalses. Se trata de un pequeño frente, acompañado de nubosidad y un descenso considerable de las temperaturas. A lo largo del día, dejó acumulados 8 litros por metro cuadrado, una cantidad simbólica teniendo en cuenta que los próximos días el anticiclón va a ser el protagonista.

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Así, mañana las temperaturas irán de nuevo en ascenso y los cielos quedarán despejados. La máxima será de 27 grados, pero la mayor subida vendrá el fin de semana cuando el mercurio podría superar los 30. Las mínimas no se mantendrán tan altas como durante el estío, cuando hubo varias noches tropicales. Esta semana rondarán los 15 grados.