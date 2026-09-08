Cooperación
La Diputación de Pontevedra garantiza la financiación para una humanización en Vigo
La institución prorrogará el convenio para remodelar la rúa San Roque, a la que aporta más de 1,5 millones
Luz verde de la Diputación de Pontevedra a prorrogar el convenio suscrito con el Concello de Vigo para ejecutar la humanización de la rúa San Roque, a la que aporta más de 1,5 millones de euros, que se suman a los 701.605 de las arcas municipales. La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, anuncia este compromiso después de que el consistorio solicitase formalmente extender la vigencia del acuerdo hasta septiembre de 2027.
«Quero transmitir unha mensaxe de tranquilidade á cidade: tal e como comprometín no caso de Finca Matías, a Deputación garante que estes fondos tamén se manterán», explica Sánchez, que ha convocado este jueves la comisión de seguimiento del convenio, en la que se emitirá el informe preceptivo para prorrogar el convenio.
La vicepresidenta de la Diputación indica, además, que los fondos para esta actuación proceden de los 6,2 millones que se recuperaron por falta de ejecución municipal. «É o rescate do rescate», comentó.
Asimismo, Sánchez reclama al Concello que avance con los proyectos de Rosalía de Castro y Doutor Carracido y proponga otras actuaciones, recordando que tienen consignados 6,2 millones para Vigo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- «Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes
- Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
- El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo
- Comprar en el centro de Vigo es tres veces más caro que en la periferia: así están los precios del metro cuadrado por barrios
- El mercado de la compraventa de vivienda en Vigo confirma su frenazo: las transacciones siguen en caída libre ante unos precios disparados
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
- Sin consenso en Vigo por Peinador: Abel Caballero insiste en que «solo hay un modelo» y Luisa Sánchez lo acusa de «despreciar» fondos de Diputación y Xunta