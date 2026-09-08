La Diputación de Pontevedra garantiza la financiación para una humanización en Vigo

Luz verde de la Diputación de Pontevedra a prorrogar el convenio suscrito con el Concello de Vigo para ejecutar la humanización de la rúa San Roque, a la que aporta más de 1,5 millones de euros, que se suman a los 701.605 de las arcas municipales. La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, anuncia este compromiso después de que el consistorio solicitase formalmente extender la vigencia del acuerdo hasta septiembre de 2027.

«Quero transmitir unha mensaxe de tranquilidade á cidade: tal e como comprometín no caso de Finca Matías, a Deputación garante que estes fondos tamén se manterán», explica Sánchez, que ha convocado este jueves la comisión de seguimiento del convenio, en la que se emitirá el informe preceptivo para prorrogar el convenio.

La vicepresidenta de la Diputación indica, además, que los fondos para esta actuación proceden de los 6,2 millones que se recuperaron por falta de ejecución municipal. «É o rescate do rescate», comentó.

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Asimismo, Sánchez reclama al Concello que avance con los proyectos de Rosalía de Castro y Doutor Carracido y proponga otras actuaciones, recordando que tienen consignados 6,2 millones para Vigo.