«Se busca plaza en esta zona o alrededores»: más de 20.000 hogares de Vigo no tienen un garaje para guardar su vehículo

«Se busca plaza de garaje en esta zona o alrededores». Cada vez son más los carteles con un enunciado así o similar que proliferan en los garajes de Vigo que colocan conductores para buscar un espacio a cubierto en el que proteger su vehículo, ya sea por razones laborales o por contar con un lugar fijo en el que dejarlo para evitar dar vueltas y vueltas en busca de sitios cada vez más cotizados en la vía pública.

Los últimos datos divulgados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) en su encuesta sobre las características básicas de las viviendas de las ciudades reflejan que cerca de 89.000 hogares existentes en la ciudad, tres de cada cuatro, cuentan con al menos un coche para uso personal, una cifra que está claramente por encima de la de personas y familias que disponen en su vivienda de una plaza de garaje cubierta o una instalación similar (nave, almacén...), cantidad que se sitúa ligeramente por encima de los 69.000 hogares, apenas un 60% del total registrado en la urbe olívica.

Cruzando ambas variables, esto supone que alrededor de 20.000 hogares con un vehículo particular a su disposición, más del 22% del total, no cuenta con un lugar específico para dejarlo a buen recaudo. El porcentaje del 22% es el segundo más elevado de las siete ciudades gallegas, viéndose superado únicamente por Ferrol, donde la distorsión entre el número de hogares con garaje y aquellos con coche es del 41%.

Son muchos vigueses los que, dada la situación, están inmersos en una intensa búsqueda para hacerse con una plaza de garaje, pero el mercado, como sucede en clave residencial, se ha convertido también en una especie de jungla, con una oferta que no destaca por su abundancia y en la que los elevados precios complican a muchas familias el acceso a un espacio para su vehículo. Además, la necesidad que puede tener en el día a día un vecino se enfrenta también con el deseo de otros ciudadanos de comprar una plaza como inversión, con el objetivo de sacarle una rentabilidad elevada.

Según se desprende de la búsqueda en las principales plataformas inmobiliarias, hay más posibilidades de hacerse con una plaza en propiedad que en régimen de alquiler. Eso sí, las condiciones económicas no son aptas para todos. En estos momentos, hay en el mercado online algo más de 200 anuncios publicados en los que se ofertan plazas para comprar, con precios que llegan a alcanzar los 75.000 euros en pleno centro de Vigo. En el caso de los arrendamientos, por su parte, las mensualidades pueden oscilar entre los 40 y los 150 euros cuando se analizan el poco más de un centenar de alternativas disponibles.

El problema llega también en función del tamaño del vehículo. No son pocos los garajes que fueron construidos hace décadas y configurados con la lógica de aquellas épocas, por lo que como sucede incluso en varios aparcamientos subterráneos, el tamaño de las plazas está pensado para vehículos menos voluminosos de los que se fabrican en la actualidad. Así, muchos de los anuncios con precios que, en un primer momento, pueden parecer más asequibles, tienen la letra pequeña de que el espacio que se pone a disposición de los compradores está pensado únicamente para un coche de pequeño tamaño, por lo que el precio mínimo para encontrar un garaje no baja de los 12.000 euros en el caso de aquellos vecinos con un vehículo de gran tamaño, encareciéndose en función de si la ubicación es más o menos céntrica.

Otras opciones ante la escasez de garajes privados pasan por recurrir a algunos de los aparcamientos subterráneos de la ciudad, que ofrecen bonos para usuarios recurrentes, pero la saturación es también palpable en estos establecimientos, con listas de espera de hasta cuatro meses para acceder a ellos, especialmente en la franja diaria que coincide con la jornada laboral.

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La tensión del mercado de las plazas de garaje se ha aliviado algo, eso sí, por la decisión que muchos vigueses están adoptando de recurrir a un vehículo de dos ruedas para su movilidad en el día a día, como demuestra el incremento notable del parque de motocicletas en los últimos años, de las cuales muchas «duermen» en la calle. Según el IGE, hace 15 años, casi un 80% de hogares de la ciudad contaban con un coche, un porcentaje que, a día de hoy, se redujo al 75%.