Mercado inmobiliario
El BNG acusa al nuevo PXOM de favorecer proyectos especulativos y no aliviar el problema de la vivienda
Los nacionalistas piden evaluar el primer año de vigencia del Plan General ante la subida de los precios y la falta de oferta asequible
El BNG de Vigo reclama abrir un debate sobre el desarrollo del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) al cumplirse un año de su entrada en vigor. La formación nacionalista sostiene que el documento no está dando respuesta al problema de acceso a la vivienda y denuncia que, por el contrario, está favoreciendo proyectos de carácter especulativo.
El portavoz municipal del Bloque, Xabier P. Igrexas, trasladó esta crítica al Consello da Xerencia de Urbanismo y cuestionó que el alcalde, Abel Caballero, hubiese presentado el nuevo planeamiento como una herramienta clave para mejorar el acceso a la vivienda.
«O único que ten avanzado neste primeiro ano son proxectos claramente especulativos como a nova urbanización VIP que se quere construír na praza dos Cabalos», afirmó Igrexas.
El BNG recuerda además las distintas declaraciones realizadas por Caballero en los últimos años sobre el papel del PXOM en materia residencial. Según la formación, el regidor llegó a definirlo como «un gran plan para vivir na cidade», aseguró que «a vivenda é o eixo central do novo PXOM» y prometió que permitiría ofrecer pisos a precios razonables.
Precios al alza
Frente a esas previsiones, los nacionalistas sostienen que el problema se ha agravado. Citan, entre otros datos, que seis de cada diez viviendas disponibles en alquiler superan ya los 950 euros mensuales, mientras que la oferta en el mercado libre se limita a unos 325 inmuebles.
El BNG alerta también del peso creciente de los pisos turísticos y de los alquileres de temporada, a los que atribuye una presión adicional sobre el mercado residencial.
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