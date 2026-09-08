Sequía
Almuiña exige a Caballero que no cuestione el derecho de Baiona al abastecimiento de agua
El alcalde miñorano interpreta como una amenaza la posibilidad de cortar el suministro, mientras el regidor vigués garantiza que seguirá abasteciendo al municipio «el tiempo que sea necesario»
Una frase de Abel Caballero «sacada de contexto», según fuentes municipales de Vigo, provocó este martes la reacción del alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña. Acompañado por siete de sus ediles, el regidor miñorano aseguró que «tenemos derecho, como cualquier otro ciudadano de esta provincia, a tener un bien esencial como es el agua, y especialmente en un período de sequía».
Vázquez Almuiña respondía así a unas declaraciones realizadas el lunes por el alcalde vigués, en el marco de una dura crítica a la Xunta por su supuesta inacción para resolver los problemas de abastecimiento de agua de Baiona. Caballero afirmó que Vigo no está obligada a suministrar agua al municipio miñorano y que está asumiendo competencias que son de la Xunta. «Yo puedo parar mañana el abastecimiento a Nigrán y Baiona, inmediatamente», llegó a decir.
Vázquez Almuiña cargó contra lo que considera una amenaza y apeló «a todos los nigraneses, a todos los baioneses, de cualquier ideología» para que defiendan «el derecho de todos nosotros a tener, igual que todos los demás, el agua de abastecimiento, algo esencial».
Hoy, el regidor vigués volvió a asegurar que Vigo seguirá suministrando agua a Baiona «el tiempo que sea necesario». «Por mucho que la Xunta se empeñe, seguiremos dándole agua a Baiona. Ayer se dieron 10 litros por segundo, hoy piden un poco menos y le daremos toda la que necesite; es la solidaridad y la cercanía de esta ciudad», afirmó.
Desde el consistorio vigués insistieron en que la frase del lunes de Caballero está «sacada de contexto» y señalaron que, en esa misma comparecencia, el alcalde garantizó hasta en dos ocasiones el suministro de agua tanto a Vigo como a Nigrán.
Por su parte, el PSdeG de Baiona cuestionó este martes que la Xunta advierta de que Augas de Galicia actuará si Vigo deja de suministrar agua cuando, a su juicio, dispone de las competencias y de la capacidad necesarias para evitar que Baiona vuelva a afrontar episodios de escasez. El portavoz socialista, Carlos Gómez, agradeció la ayuda de Vigo, pero consideró que el municipio «no puede depender de que otro alcalde abra o cierre una billa» y reclamó tanto a la Xunta como a Almuiña que impulsen una solución definitiva.
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