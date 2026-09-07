Meteorología
Vigo vive un septiembre especialmente cálido, con temperaturas medias por encima de lo habitual
Mañana martes habrá un episodio de lluvias que dará paso al anticiclón, con presencia al menos hasta mediados de mes
El calor en la ciudad está siendo persistente y nunca antes en un mes de septiembre se habían registrado unas temperaturas medias tan altas. Aunque solo va una semana, la previsión a medio plazo no apunta a grandes variaciones. Según Meteogalicia, Vigo registró esta semana la temperatura media más alta de la serie histórica, con casi 23 grados. Contrasta con lo habitual para esta época, que serían 18,3.
Por otra parte, la media de las máximas se eleva hasta los 28,73 grados, casi seis grados por encima de la normal climática, mientras que la media de las mínimas se sitúa en 17,95 grados, más de cuatro grados por encima de lo habitual.
El dato resulta especialmente significativo por el comportamiento de las noches. El calor no se limita a las horas centrales del día, sino que las temperaturas mínimas también están alcanzando valores excepcionalmente altos. El 5 de septiembre, por ejemplo, AEMET registró una mínima de 21,9 °C en la estación de Vigo-Aeropuerto.
Con todo, hay que distinguir estos parámetros de los valores absolutos. El récord de la máxima más elevada se marcó en 2018, con 35,3 grados. La mínima fue de 9,2 grados un año antes.
Por ahora no llovió, algo que contrasta con la media, que habitualmente deja alrededor de 102 mm de lluvia en Vigo. Mañana caerán las primeras gotas, en un episodio de precipitaciones que ya no alcanzará el miércoles. Todo lo contrario: el anticiclón se establecerá, al menos, hasta mediados de mes.
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