Vigo lidera España en pisos de alquiler asequible del Estado: 67 pisos frente a ninguno en A Coruña y Ourense

La imparable subida del alquiler, con precios por encima de los 700 euros en A Coruña, Vigo o Pontevedra, supera ya los niveles de riesgo para los hogares en Galicia y ya se lleva casi un tercio de todos sus ingresos. Con unos precios cada vez más prohibitivos en el mercado inmobiliario y una oferta tanto pública como privada que no es capaz de atender la creciente demanda, el Ministerio de Vivienda presentó este lunes el balance de su estrategia a través de la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo (Casa 47).

La plataforma reúne las 816 viviendas ofertadas hasta ahora en dos convocatorias: las 171 correspondientes a la experiencia piloto lanzada a finales de 2025, cuyo plazo de solicitud ya terminó, y otras 645 incluidas en la segunda convocatoria, todavía abierta. El objetivo es ampliar el parque de alquiler asequible con contratos estables y viviendas que mantengan de forma permanente su protección pública para evitar su incorporación futura al mercado libre.

En este mapa del parque público estatal destaca Galicia como la segunda comunidad con mayor oferta, con 166 viviendas, el grueso en la provincia de A Coruña, con 92 inmuebles, pero ninguno en la ciudad coruñesa, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, con 468. Esto supone que la comunidad gallega concentra el 20% de las ofertas en el conjunto de ambas convocatorias. A continuación, se sitúan Cataluña (93), Asturias (55) y Navarra (34). Durante la presentación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que Casa 47 incorporará «muy pronto» otras 1.500 viviendas y sumará nueva oferta cada trimestre.

El peso gallego se explica principalmente por las provincias de A Coruña y Pontevedra. La provincia coruñesa concentra 92 viviendas, aunque ninguna se encuentra en la ciudad de A Coruña, mientras que Vigo aporta otras 67 procedentes de la primera convocatoria.

El papel de los municipios gallegos destaca también en el ranking estatal. Vigo es el municipio con más viviendas ofertadas por Casa 47, con 67, todas correspondientes a la convocatoria piloto cuyo plazo de solicitud terminó el pasado mes de febrero. Entre los ayuntamientos con mayor volumen aparecen también Pedreguer, con 66 viviendas; Carlet y Dénia, con 46 cada uno; y Xilxes, con 40, todos ellos en la Comunidad Valenciana.

El concello coruñés de Carral irrumpe con 32 pisos en el octavo puesto de toda España, erigiéndose en el segundo municipio gallego con más volumen de oferta. En este municipio del área metropolitana de A Coruña, el alquiler ya está en 500 euros de media.

El reverso de la balanza se sitúa en la ciudad de A Coruña, que se queda completamente sin un solo piso en esta oferta inicial, una ausencia que también afecta a Ourense ciudad, según el análisis de la plataforma pública de vivienda.

Pese a este vacío en la urbe herculina —donde Casa 47 tiene en marcha el proyecto para construir hasta 11 viviendas de alquiler asequible en la calle Adelaida Muro, todavía no disponibles en la plataforma—, la provincia de A Coruña suma 92 inmuebles que se reparten entre siete municipios dentro de esta segunda fase de Casa 47: Carral, con 32 inmuebles, seguido por Ribeira (22), Ares (11), Cedeira (9), Boiro (9), Malpica (6) y Arteixo (3).

En la provincia de Pontevedra se ofertaron 67 viviendas, todas en Vigo, procedentes de la convocatoria piloto ya cerrada, que en España sumó 171 ofertas (otras 37 en Mieres, Asturias, y 67 en la Comunidad Valenciana). En esta segunda fase hay siete viviendas en la provincia de Lugo, todas localizadas en la ciudad. En Ourense, ninguna.

Alquileres realistas para salarios reales

Frente a un mercado libre tensionado que dificulta el acceso a la vivienda a hogares con rentas medias y a jóvenes que buscan emanciparse, el Gobierno defiende Casa 47 como una herramienta para contener el esfuerzo económico de los inquilinos.

Durante la presentación de este lunes de la plataforma pública, Pedro Sánchez aseguró que quienes accedan a estas viviendas no tendrán que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler. Las condiciones de las convocatorias establecen, por su parte, que las rentas se calculan atendiendo a las características de cada inmueble y a los límites establecidos en cada territorio, y fijan como referencia que el alquiler no supere el 30% de la renta media del municipio.

El modelo busca además proporcionar una estabilidad poco habitual en el mercado privado, con contratos iniciales de 14 años que pueden prolongarse hasta los 75, siempre que se mantengan las condiciones exigidas. Las viviendas conservarán de manera permanente su carácter público y asequible.

Sánchez defendió que el objetivo del nuevo parque estatal es conseguir que acceder a una vivienda sea «una aspiración realista, al alcance de toda la gente», con «alquileres realistas para salarios reales». El presidente reivindicó la intervención pública en el mercado porque, a su juicio, «un mercado que excluye a cientos de miles de familias de un derecho esencial es un mercado que no funciona».

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El jefe del Ejecutivo defendió además la Ley de Vivienda, asegurando que «funciona allí donde se aplica», y reclamó una mayor implicación de comunidades autónomas y ayuntamientos. También puso en valor el incremento del presupuesto estatal destinado a vivienda, el nuevo Plan Estatal 2026-2030, dotado con 7.000 millones, y la movilización de más de 120.000 viviendas de alquiler asequible.