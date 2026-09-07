Sanidad
Vigo incorpora este curso a los alumnos de quinto de Medicina a las prácticas hospitalarias
El área sanitaria recibe a 139 estudiantes, 103 de sexto y 36 de quinto, dentro del despliegue progresivo de la descentralización del grado en Galicia
El Área Sanitaria de Vigo ha iniciado este lunes el curso académico para los estudiantes de Medicina con una novedad: por primera vez se incorporan también alumnos de quinto curso a las prácticas clínicas en el hospital, en cumplimiento de la hoja de ruta acordada para descentralizar el grado de Medicina en Galicia.
En total, este año se formarán en los centros vigueses 139 estudiantes, de los que 103 cursan sexto y otros 36, quinto. Los alumnos fueron recibidos en un acto oficial por el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, y la coordinadora de Docencia de Grado, Ana Concheiro.
La incorporación de quinto supone un nuevo paso en el acuerdo para descentralizar progresivamente el segundo ciclo de Medicina. El objetivo es que el alumnado pueda cursar cuarto, quinto y sexto, tanto en su vertiente teórica como práctica, en los tres grandes hospitales universitarios gallegos.
Los estudiantes de sexto realizan en el hospital un curso eminentemente práctico, organizado mediante rotaciones por diferentes especialidades médicas y quirúrgicas. Su formación abarca siete materias: clínica médica, clínica quirúrgica, urgencias y servicios centrales, clínica obstétrica y ginecológica, clínica pediátrica, clínica psiquiátrica y medicina familiar y comunitaria.
Durante el periodo lectivo cumplen un horario de 8.00 a 15.00 horas y también realizan guardias.
Además, el área viguesa destaca que es la única de Galicia que ofrece un programa específico de talleres y seminarios para estos alumnos, que permite obtener dos créditos ECTS.
La formación corre a cargo este curso de 35 profesores asociados y más de 700 colaboradores docentes vinculados a la actividad asistencial.
La presencia de estudiantes de Medicina en Vigo ha aumentado de forma notable desde que en 2014 llegaron los primeros alumnos de sexto. Aquel año fueron únicamente once. Desde entonces, según los datos del área sanitaria, unos 1.500 estudiantes han recibido formación práctica clínica en Vigo.
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- «Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes
- El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo
- Dos detenidos en Vigo en pocas horas: uno cuando intentaba entrar en un bar y otro que huyó con tarjetas robadas
- El mercado de la compraventa de vivienda en Vigo confirma su frenazo: las transacciones siguen en caída libre ante unos precios disparados
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
- El precio de ir a un preparador para ser maestro de educación desde Vigo: cerca de 3.000 euros anuales y 8.000 de penalización si se transfieren los apuntes
- Vigo rebobina hasta los noventa