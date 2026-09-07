Vigo incorpora este curso a los alumnos de quinto de Medicina a las prácticas hospitalarias

El Área Sanitaria de Vigo ha iniciado este lunes el curso académico para los estudiantes de Medicina con una novedad: por primera vez se incorporan también alumnos de quinto curso a las prácticas clínicas en el hospital, en cumplimiento de la hoja de ruta acordada para descentralizar el grado de Medicina en Galicia.

En total, este año se formarán en los centros vigueses 139 estudiantes, de los que 103 cursan sexto y otros 36, quinto. Los alumnos fueron recibidos en un acto oficial por el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, y la coordinadora de Docencia de Grado, Ana Concheiro.

La incorporación de quinto supone un nuevo paso en el acuerdo para descentralizar progresivamente el segundo ciclo de Medicina. El objetivo es que el alumnado pueda cursar cuarto, quinto y sexto, tanto en su vertiente teórica como práctica, en los tres grandes hospitales universitarios gallegos.

Los estudiantes de sexto realizan en el hospital un curso eminentemente práctico, organizado mediante rotaciones por diferentes especialidades médicas y quirúrgicas. Su formación abarca siete materias: clínica médica, clínica quirúrgica, urgencias y servicios centrales, clínica obstétrica y ginecológica, clínica pediátrica, clínica psiquiátrica y medicina familiar y comunitaria.

Durante el periodo lectivo cumplen un horario de 8.00 a 15.00 horas y también realizan guardias.

Además, el área viguesa destaca que es la única de Galicia que ofrece un programa específico de talleres y seminarios para estos alumnos, que permite obtener dos créditos ECTS.

La formación corre a cargo este curso de 35 profesores asociados y más de 700 colaboradores docentes vinculados a la actividad asistencial.

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La presencia de estudiantes de Medicina en Vigo ha aumentado de forma notable desde que en 2014 llegaron los primeros alumnos de sexto. Aquel año fueron únicamente once. Desde entonces, según los datos del área sanitaria, unos 1.500 estudiantes han recibido formación práctica clínica en Vigo.