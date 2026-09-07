Vigo despeja el camino para empezar a aplicar la tasa turística a los visitantes: plazos y claves del nuevo tributo

El Concello de Vigo ya tiene todo listo para aplicar el recargo municipal sobre el impuesto gallego de estancias turísticas, conocido coloquialmente como tasa turística, y que quedará regulada por la ordenanza fiscal que, este lunes, se aprobó definitivamente en el pleno municipal con los únicos votos a favor del PSOE, que hizo valer su amplia mayoría absoluta ante los ocho votos en contra de los concejales de PP y BNG, que con argumentos distintos rechazaron el acuerdo.

De esta manera, aquellos visitantes que se hospeden en alguno de los establecimientos de Vigo a partir del próximo 1 de octubre tendrán que hacer frente a la hora de abonar la factura, a un recargo que varía en función del tipo de alojamiento y la categoría del mismo y que oscilará entre los 0,73 y los 1,82 euros por persona y noche. El objetivo es recaudar anualmente algo menos de 2 millones de euros.

«Que os que veñan de fóra tamén contribúan, é xustiza social», concluyó su argumentación el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, para defender la aplicación de la tasa turística en la ciudad, poniendo en valor la «implantación progresiva e gradual» que tendrá el tributo y el consenso logrado durante la tramitación de la ordenanza, que fue aprobada después de rechazar dos alegaciones, «unha dunha persoa que vai máis contra a lei e outra da Autoridade Portuaria de Vigo».

Precisamente, el cobro a los cruceristas será una de las excepciones que contempla el texto de la norma, ya que se les aplica una moratoria hasta el 1 de julio de 2027, medida que no es suficiente para el presidente del Puerto, Carlos Botana, que entendía que era necesario aplazar el tributo para las embarcaciones (1,09 euros por crucerista) a 2028 y no afectar a la planificación, algo que no comparte Aneiros.

«Pese ó anuncio da taxa, xa se teñen anunciadas 128 paradas para 2026 e 2027, sen interferir na actividade e regulando con previsión, antelación e seguridade xurídica», señaló el edil de Facenda, destacando también que la cantidad fijada en la ordenanza es la más baja para los puertos de la fachada atlántica y cantábrica.

Asimismo, puso en valor también la inclusión de las estancias en viviendas de uso turístico, en las que se grava cada noche con 1,46 euros por ocupante, «cantidade prevista para compensar ese maior consumo e xeración de residuos ás que contribúen con gran intensidade». En los alojamientos tradicionales, mientras, el recargo serán de 1,09 euros para hoteles de 1 y 2 estrellas y pensiones; de 1,46 euros para 2 estrellas superior, 3 y 4 estrellas; y de 1,82 euros para 4 estrellas superior y 5 estrellas. Albergues, campamentos o alojamientos de turismo rural tendrán un tributo de 0,73 euros por persona. Hasta julio de 2027, se aplicará por un máximo de tres jornadas y, a partir de esa fecha, se podrá cobrar por hasta cinco noches.

«Somos a cidade con menor carga impositiva, é unha taxa equilibrada, proporcionada e previsible, moito máis barata que en Santiago e A Coruña e permitirá seguir impulsando a actividade turística, facendo un Vigo máis forte», finalizó Aneiros.

Críticas

Los argumentos del gobierno municipal no convencieron a los grupos de la oposición. La concejala del PP Patricia García rechazó que el «consenso» haya estado presente en la ordenanza, al recordar que la patronal provincial del turismo y la Autoridad Portuaria no quieren esta medida y censuró el cambio de postura del alcalde, Abel Caballero, diciendo que en 2023 se oponía a cualquier tipo de tasa turística.

«Vigo non se convertiu nunha cidade masificada, necesitamos máis turismo e de maior valor. É contraditorio que presuman de récords e que con iso xustifiquen un novo gravame», señaló García, que ve preocupante la falta de información sobre a qué se destinará la recaudación de la tasa turística y las cargas administrativas para los profesionales del sector: «Ó final o que vai pagar é o hosteleiro, non o visitante, só teñen afán recadatorio».

Mientras, el BNG sí coincide en la necesidad de que Vigo cuente con una tasa turística, pero no de la manera en la que la ha aprobado el gobierno local. «Estamos ante outro simulacro, un novo engano que non responde ós intereses da veciñanza, senón en aumentar ese afán de Caballero para conseguir que Vigo sexa un parque temático e un decorado de cartón pedra», señaló el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas.

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Para el BNG, es incomprensible no aplicar el máximo importe que permite la legislación autonómica, entendiendo que se ha elaborado así la ordenanza como «un parche cheo de agasallos e válvulas de escape para as grandes empresas». Igrexas solicitó también que el 40% de la recaudación que se consiga se dedique a políticas de vivienda y el resto a reforzar los servicios públicos esenciales. «Preferiron aprobar unha taxa descafeinada, insuficiente e feita a medida dos operadores, sen ambición e ademais chegan tarde», concluyó el portavoz del BNG.