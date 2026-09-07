Un perro muerde en la boca y en la mano a una vecina de Navia, cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida

Un paseo cotidiano con su perra terminó el pasado viernes en una visita al hospital, una denuncia y tres días de angustiosa búsqueda para Andrea Castro, vecina de Navia. La mujer resultó herida tras ser mordida por un perro que, según relata, se encontraba suelto en el parque Nelson Mandela. Su mascota, Eira, escapó aterrorizada durante el incidente y permaneció desaparecida hasta este lunes, cuando finalmente fue localizada en Coia.

Andrea había adoptado a Eira apenas unas semanas antes. «Es algo asustadiza, así que la suelo llevar atada», explica. Ambas paseaban sobre las 14.30 horas por el parque Nelson Mandela cuando la viguesa vio cómo un perro de gran tamaño se aproximaba corriendo hacia ellas.

«Era un malinois, iba suelto y se abalanzó hacia nosotras. Yo cargué a Eira para protegerla, pero el perro logró morderme en la mano y en el labio», relata. En medio del ataque, la pequeña perra consiguió saltar de los brazos de su dueña y emprendió la huida.

La situación se agravó cuando, siempre según el testimonio de la afectada, el otro animal comenzó a perseguir a Eira. «Vi cómo la seguía por toda la calle Teixugueiras», recuerda Andrea, que en esos momentos sangraba abundantemente por las heridas sufridas.

La joven sostiene que la propietaria del perro no consiguió detener al animal, en primera instancia, ni se acercó inicialmente a interesarse por su estado. Andrea recibió, en cambio, la ayuda de un joven que había presenciado lo ocurrido, de la responsable de una cafetería próxima y de otros vecinos de la zona.

Algunos de ellos, asegura, le explicaron que el mismo perro ya habría protagonizado anteriormente otros incidentes con animales del barrio. «Ya ha marcado y mordido a otros perros», afirma Andrea, que señala también que, según esos testimonios, es habitual verlo pasear suelto por Navia.

Puntos de sutura en el labio

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Vigo, que identificó a la propietaria del malinois y recogió lo sucedido. Andrea anuncia además su intención de presentar denuncia por los hechos.

La mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital. Allí, los sanitarios le practicaron puntos de sutura en la zona de la boca y atendieron también la herida de la mano.

«Fue un susto enorme. Estaba un poco en shock por el ataque, pero sobre todo por haber perdido a mi perra», explica. Una vez atendida, la preocupación se centró por completo en encontrar a Eira.

Andrea recurrió inmediatamente a las redes sociales y a la colocación de carteles por la zona para intentar localizarla. Durante los días siguientes llegaron algunos avisos de personas que creían haber visto al animal. Hubo testimonios que situaron a Eira tanto en San Paio de Navia como en Alcabre, pero la perra continuaba huyendo.

La búsqueda tuvo finalmente un desenlace feliz este lunes. Tres días después del ataque, Eira apareció en Coia, después de haber recorrido varios kilómetros desde el lugar en el que había escapado. «Estaba casi llegando a la plaza de América», señala su dueña. La mascota estaba en buen estado, aunque tenía algunos daños en sus patas.

Después de un fin de semana marcado por las heridas y la incertidumbre, Andrea pudo finalmente reencontrarse con la perra que había adoptado pocas semanas antes, y ya tiene a Eira de nuevo en casa.