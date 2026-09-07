Septiembre se consolida como mes vacional para los vigueses: es más barato y el buen tiempo se alarga

Las cifras que manejó el sector turístico este verano en Vigo fueron muy positivas. Durante el mes de agosto se rozó el lleno en los hoteles, que alcanzaron el 91% de su capacidad, 20 puntos porcentuales más que el año anterior. En julio, recibieron 47.885 viajeros, aproximadamente un 5% menos que un año antes, pero generaron 98.618 pernoctaciones, un 1,2% más. Es decir, que se logró retener más tiempo a los visitantes. Ahora, la primera semana de septiembre apunta a un porcentaje alto de ocupación, tal y como indica Daniele Provezza, presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo. «El cambio de clima nos afectó muy positivamente al norte, sobre todo estas primeras semanas», señala. Precisamente, de cara al fin de semana, se esperan temperaturas que superen los 28 grados.

«Galicia como destino sigue teniendo precios muy competitivos», sugiere también, como uno de los motivos por los que el turismo no deja de aumentar pasados los meses «oficiales» de verano.

Pero, la desestacionalización no solo se nota en la mayor presencia de foráneos aquí, sino también en las salidas de los vigueses al exterior. Las agencias de viajes constatan un aumento de las reservas y el interés por hacer turismo fuera de julio y agosto.

Desde Viajes Lira, en la calle Rosalía de Castro, indican que seguimos en temporada alta. «En Grecia ya no termina hasta finales de septiembre o principios de octubre y aquí empieza a ser un poco parecido», apuntan. Los precios también influyen: «En agosto siempre hay más demanda y es más habitual que la gente coja vacaciones, todo influye. Se sigue viajando, pero ahora también en meses como este», dicen.

En Bivestour Viajes creen que estamos ante diferentes tipos de clientes y que los de los meses típicamente estivales se mantienen porque se ciñen a las vacaciones familiares o a los periodos escolares. Los de este mes serían personas menos «atadas» a trabajos, o que no tienen hijos. «También vemos muchas lunas de miel, pero también en mayo o junio. Los meses a veces se eligen teniendo en cuenta los destinos», explican.

Otro motivo de la desestacionalización es la meteorología de lujo del verano gallego: «Como hace tiempo de playa aquí, muchos eligen quedarse y hacer el viaje en otro momento», dicen. Muchos lo escogen porque hay menos masificación, «aunque con el alargamiento de la temporada alta, va a ser casi lo mismo».

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Los destinos

Desde Bivestour observan que las islas ya «se venden» todo el año, sobre todo entre marzo y octubre. Los destinos europeos también tiran este mes, cuando además está de moda Egipto. Ayudan a ello los vuelos chárter desde Santiago, disponibles desde este domingo hasta el 13 de diciembre. Lo mismo ocurre con Polonia desde Vigo.