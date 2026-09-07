Puerto y UVigo refuerzan su alianza para llevar la economía azul del laboratorio a las empresas

La Autoridad Portuaria de Vigo y la Universidade de Vigo han decidido reforzar su colaboración para impulsar nuevos proyectos vinculados a la economía azul, la investigación, la formación y el empleo. El presidente del Puerto, Carlos Botana, y la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, mantuvieron este lunes un encuentro institucional en el que repasaron las iniciativas que ambas entidades desarrollan de forma conjunta y fijaron nuevas líneas de cooperación.

Uno de los principales proyectos será un estudio encargado a un equipo universitario dirigido por el profesor Carlos Rodríguez para analizar el impacto socioeconómico que genera el Puerto de Vigo y su área de influencia en relación con la alimentación. El trabajo medirá variables como el empleo, el valor añadido y la dinamización comercial, con especial atención a sectores como la pesca fresca y congelada, la fruta y la conserva.

Durante la reunión también se abordó el refuerzo de la presencia de la Universidade de Vigo en los órganos de trabajo portuarios, entre ellos los grupos vinculados a Blue Growth y el Consejo de Navegación del Puerto. El objetivo es intensificar el intercambio de conocimiento entre el ámbito académico y la gestión portuaria.

La colaboración entre ambas instituciones se apoya además en proyectos desarrollados durante los últimos años, entre ellos PuertAlMar, MarENet, BlueFishing Training, SARIL, NaturPorts o ImpulsaAzul, centrados en ámbitos como la investigación marina, la capacitación pesquera y portuaria o la sostenibilidad.

Nuevas líneas de investigación

Puerto y Universidad prevén ahora abrir una nueva etapa de cooperación estratégica en innovación, investigación aplicada y formación, con especial atención al agua, los ecosistemas marinos, la biodiversidad y la economía azul. También colaborarán a través del Campus do Mar en iniciativas de divulgación e innovación oceánica.

Entre las nuevas propuestas figuran proyectos para el tratamiento de vertidos mediante soluciones basadas en la naturaleza, la medición del ruido submarino y la evaluación conjunta de contaminantes en aguas y sedimentos.

Botana y García Mateo ratificaron además la futura firma de un nuevo convenio para reforzar las prácticas de estudiantes e investigadores en el Puerto de Vigo. La intención es estrechar la relación entre la formación universitaria y las necesidades reales de las empresas del sector, adaptando mejor los perfiles profesionales a la demanda laboral.

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Ambos responsables coincidieron en señalar que la colaboración entre Puerto y Universidad permitirá transformar el conocimiento científico en valor ambiental, económico y social para Vigo y su entorno.