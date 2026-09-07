El PP de Vigo critica al gobierno local por denegar la ayuda a las familias con escolares: «Les falta coherencia»

La iniciativa presentada en el pleno del Concello de Vigo por el PP para exigir la recuperación de la ayuda municipal de 205 euros para las familias con hijos en edad escolar se topó con el rechazo del gobierno local, algo que no gustó a la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, que censura la «falta de coherencia» de los socialistas para aliviar la cuesta de septiembre.

«No estamos pidiendo que inventen nada. Les estamos pidiendo que se copien a ustedes mismos», señaló la portavoz del PP, explicando que el contexto económico actual justifica la recuperación de la ayuda puesta en marcha en 2022 y suprimimida dos años después. «Inflación, hipotecas, vuelta al cole, carburantes, incertidumbre económica… todo eso era motivo suficiente entonces. Pues si la situación es la misma, ¿no habría que tomar hoy las mismas medidas?», indicó Sánchez.

Además, la líder del PP criticó que, mientras los impuestos han aumentado en los últimos ejercicios, el gobierno debería usar esa recudación para «echar una mano a las familias», poniendo el foco en el alcalde, Abel Caballero: «Vigo no necesita un alcalde que se pase cuatro años más alimentando su propio ego y rechazando todo lo que impida ser protagonista».

Noticias relacionadas

La concejala de Educación, Olga Alonso, defendió la gestión del gobierno local en esta área, poniendo en valor el importante esfuerzo que realiza el Concello con las becas de comedor y material escolar y criticó que el PP plantee recuperar una ayuda que el PP eliminó cuando llegó a la Xunta, siendo algo de su competencia.