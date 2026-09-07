Solidaridad
Peinador despide a los niños saharauis tras dos meses de «Vacaciones en Paz»
Los 305 menores acogidos este verano por familias gallegas regresaron a los campamentos de refugiados de Tinduf tras una despedida cargada de emoción en el aeropuerto vigués
El aeropuerto de Peinador vivió este lunes una despedida especialmente emotiva. Los niños y niñas saharauis que pasaron los últimos dos meses en Galicia dentro del programa «Vacaciones en Paz» emprendieron el viaje de regreso a los campamentos de refugiados de Tinduf, donde se reencontrarán con sus familias.
Familias de acogida, responsables de SOGAPS (Solidariedade Galega co Pobo Saharauí) y los propios menores se dieron cita en la terminal viguesa antes de la partida. Abrazos, fotografías y despedidas marcaron las últimas horas de una estancia que permitió a los pequeños alejarse durante el verano de las duras condiciones del desierto.
En esta edición participaron 305 niños y niñas saharauis, acogidos por familias de las cuatro provincias gallegas. El programa, impulsado por SOGAPS desde hace 36 años, busca sacar temporalmente a los menores de los campamentos de Tinduf durante los meses en los que las temperaturas pueden superar los 50 grados.
Galicia volvió a situarse este año como la segunda comunidad autónoma con mayor número de menores saharauis acogidos en España, solo por detrás de Andalucía. Desde SOGAPS valoran positivamente estas cifras, aunque su objetivo pasa por incrementar la participación en próximas ediciones.
La marcha desde Peinador puso fin a dos meses de convivencia, actividades y vida familiar en Galicia. Para muchas familias de acogida, la despedida supuso el cierre de un verano intenso y el comienzo de la espera hasta una nueva edición.
De hecho, la organización ya mira al próximo año. A partir del 8 de septiembre comenzará a preparar «Vacaciones en Paz 2027», con la intención de sumar nuevas familias y aumentar el número de menores que puedan pasar el verano en Galicia.
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