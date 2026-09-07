El PAC de Vigo estrena el triaje hospitalario para detectar antes a los pacientes graves

En el PAC de Vigo, el orden de llegada ha dejado una referencia para saber quién debe pasar antes a consulta.

Se cumple un mes desde que el pasado 4 de agosto, la enfermería clasifica a los pacientes mediante el sistema de triaje Manchester, la herramienta utilizada desde hace años en las urgencias de los hospitales gallegos para establecer la prioridad asistencial según la gravedad. Antes, los sanitarios contaban solo con la información que recoge (y solo a veces), en admisión, el personal administrativo cuando el paciente lo relata a su llegada.

El proyecto piloto está a punto de cumplir su primer mes y abre ahora otra posibilidad: llevar el modelo a otros Puntos de Atención Continuada si la experiencia viguesa termina de consolidarse.

La elección de Vigo no es casual. Se trata de un PAC con una presión asistencial especialmente elevada y en el que conocer qué pacientes están aguardando en cada momento puede resultar determinante.

«El PAC de Vigo tiene un número tan potente de entradas que necesitas saber qué estás teniendo en la sala, saber qué tienen los pacientes que están esperando», explica Montserrat Correa Novoa, supervisora del área funcional de procesos urgentes, encargada desde hace dos años de coordinar las urgencias hospitalarias y de los PAC.

Los últimos datos oficiales completos facilitados por el Sergas permiten poner cifras a esa presión asistencial. Durante 2025, el PAC de Vigo registró 73.741 atenciones, lo que equivale a una media de 202 pacientes diarios.

La actividad, sin embargo, está lejos de repartirse de forma homogénea a lo largo del año. Hubo jornadas en las que se superaron las 400 asistencias, especialmente durante fines de semana y festivos, cuando el centro funciona las 24 horas.

El máximo del año se alcanzó el 28 de diciembre, con 449 pacientes atendidos en un solo día. La actividad ha experimentado un ligero incremento durante 2026, según trasladan desde el área sanitaria, aunque todavía no se dispone de datos oficiales cerrados que permitan cuantificarlo. Ese volumen fue precisamente uno de los motivos para escoger Vigo como banco de pruebas.

Fotos del equipo que acaba de implantar el sistema de triaje en las Urgencias del PAC de Vigo: Aaron Barreiro, Puri Fontáns, Ana Duarte, Julia Moure, Monste Correa y Martina Pérez. / Pedro Mina

La media ronda, según Correa, las 250 asistencias, pero las cifras pueden dispararse cuando aumenta la demanda. «Hay días en los que hablamos de 400 o 500 entradas», señala.

El Sergas confirma que la iniciativa partió del Área Sanitaria de Vigo ante una demanda asistencial «por encima de la media» y con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios. La Administración sanitaria asegura que, transcurridas estas primeras semanas, la valoración de la experiencia es positiva, aunque el sistema continúa todavía en fase piloto.

Manchester no es una herramienta desconocida para la sanidad gallega.

Está implantada en las urgencias hospitalarias de Galicia y se utiliza como sistema estructurado para recibir, clasificar y priorizar a los pacientes según sus signos y síntomas. La novedad está en trasladarlo ahora al ámbito de la Atención Primaria urgente. «Es el primero que funciona en un PAC», destaca Correa.

Un infarto antes que un esguince

El funcionamiento responde a una lógica sencilla: en urgencias no siempre debe pasar primero quien llegó primero, sino quien corre un mayor riesgo. «Sirve para atender antes un infarto que un esguince», simplifica la supervisora como ejemplo.

El paciente facilita inicialmente sus datos y explica el motivo por el que acude. A partir de ahí entra en juego una enfermera formada en el sistema. «La enfermería clasifica la atención de ese paciente, no hacemos diagnósticos», puntualiza Correa. El profesional valora los signos y síntomas, realiza las comprobaciones necesarias y sigue los criterios que establece el propio programa.

Si alguien refiere, por ejemplo, dificultad para respirar, se puede comprobar inmediatamente su saturación de oxígeno. Esa información queda registrada junto con el motivo de consulta y la prioridad asignada. «El médico que está dentro ya sabe por qué viene y cuál es su prioridad. Si es naranja ya no lo haces esperar: avisas y lo acompañas», explica.

Manchester establece cinco niveles de prioridad identificados mediante colores. El rojo corresponde a una situación de riesgo vital que requiere atención inmediata; el naranja, a casos muy urgentes, con una referencia de diez minutos; el amarillo identifica los urgentes, con 60 minutos; el verde, los casos de prioridad normal, con unos 120 minutos; y el azul, los no urgentes. Esos tiempos funcionan como referencias clínicas asociadas al nivel de prioridad, no como una cita cerrada de atención.

El propio sistema trabaja con diagramas y «discriminadores» clínicos que permiten elevar la prioridad cuando aparecen determinados signos de alarma. El Sergas utiliza ya Manchester, por ejemplo, para identificar en el triaje hospitalario factores compatibles con cuadros graves como una sepsis, teniendo en cuenta constantes como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno o el nivel de conciencia.

El siguiente paso: otros PAC

Después de estas primeras semanas, Correa considera que el balance inicial es bueno. «Es un piloto que estamos viendo que funciona bien», afirma. Los propios profesionales, añade, están trasladando que «vale la pena» disponer de esa radiografía de la sala de espera: saber no solo cuánta gente aguarda, sino qué nivel de riesgo presenta.

Todavía quedan ajustes internos. Uno de ellos tiene que ver con los espacios. Actualmente se utiliza como zona de triaje un box amplio situado al comienzo del PAC, pero la organización deberá adaptarse si el modelo termina asentándose e incluso permitir que, cuando la presión asistencial lo requiera, puedan trabajar dos profesionales clasificando pacientes.

La experiencia de Vigo puede ser, además, el primer paso de un cambio más amplio. «Podría extenderse, si funciona, a otros PAC en los que hay gente esperando en la sala», avanza Correa.

El Sergas evita por ahora anticipar nuevas implantaciones, aunque confirma que permanece «abierto a todas las iniciativas que repercutan favorablemente en los usuarios de la sanidad pública y también en su personal». Vigo servirá para decidirlo. Tras un mes de prueba, Manchester ha salido del hospital y ya tiene su primer laboratorio en un PAC.