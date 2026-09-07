Un niño alerta al 112 de un incendio en su casa en Vigo mientras su madre intenta apagarlo

Una mujer y un niño han sido trasladados este lunes al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo después de un incendio registrado en una vivienda situada en Camiño da Brea, en la parroquia de Sárdoma, que afectó a una campana extractora de la cocina.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 14.30 horas, momento en que el menor contactó con el servicio de emergencias para alertar de que la cocina estaba ardiendo y de que su madre estaba intentando apagar el fuego.

La mujer consiguió finalmente extinguir las llamas, aunque sufrió quemaduras en una mano y precisó asistencia sanitaria, mientras que el menor inhaló humo, por lo que ambos fueron evacuados.

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Tras recibir el aviso, el 112 Galicia solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos y las policías Nacional y Local de Vigo. A su llegada, los bomberos comprobaron que el incendio ya estaba apagado y que las llamas habían afectado a la campana extractora de la cocina.