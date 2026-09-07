Rupaul
Kim Miller, la drag viguesa que concursará en la nueva temporada de Drag Race España: «Son unha tranxugueira»
La joven, de 22 años, lleva cuatro años y medio dedicada a esta disciplina artística en escenarios gallegos y de la capital
Los motores de la nueva edición de Drag Race España, la franquicia patria del programa de Rupaul, empezaron a calentarse este domingo. Y entre las protagonistas de esta sexta edición hay una viguesa, Kim Miller. Es la segunda gallega que concursa en el formato, por el que ya pasaron casi 60 reinas.
Su juventud (confiesa 22 años) no es impedimento para que la olívica se lance con ganas al concurso: «Tengo todo lo que hace falta para ganar», afirma. Se define como la «esencia drag del norte», además de «guapa, enérgica y muy activa». No teme a la comedia y bromea colocando su nombre junto al de otros personajes gallegos «icónicos» como Franco o María Patiño. También imita al regidor, Abel Caballero, al que le clava el acento y la voz con su mítico «Everybody welcome to Vigo». ¿Será su opción para el clásico Snatch Game, la prueba en la que las concursantes improvisan en la piel de otros famosos?
«Quiero demostrar que en sitios como Vigo hay talento», decía en su primera intervención frente a los focos. «Salgo de la caja para demostrar que esta muñequita no es nada frágil», añadía.
En su presentación explicó que sacó su nombre (Kim) de la cantante Kim Petras y adjuntó a continuación su segundo apellido real, Miller. Llega al concurso tras cuatro años y medio dedicada a esta disciplina artística, sobre todo en escenarios de su comunidad y de la capital.
Ahora competirá contra otras once aspirantes, frente a un jurado compuesto por Supremme Deluxe, la diseñadora Ana Locking y Los Javis.
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- «Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes
- El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo
- Dos detenidos en Vigo en pocas horas: uno cuando intentaba entrar en un bar y otro que huyó con tarjetas robadas
- El mercado de la compraventa de vivienda en Vigo confirma su frenazo: las transacciones siguen en caída libre ante unos precios disparados
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
- El precio de ir a un preparador para ser maestro de educación desde Vigo: cerca de 3.000 euros anuales y 8.000 de penalización si se transfieren los apuntes
- Vigo rebobina hasta los noventa