Kim Miller, la drag viguesa que concursará en la nueva temporada de Drag Race España: «Son unha tranxugueira»

Los motores de la nueva edición de Drag Race España, la franquicia patria del programa de Rupaul, empezaron a calentarse este domingo. Y entre las protagonistas de esta sexta edición hay una viguesa, Kim Miller. Es la segunda gallega que concursa en el formato, por el que ya pasaron casi 60 reinas.

Su juventud (confiesa 22 años) no es impedimento para que la olívica se lance con ganas al concurso: «Tengo todo lo que hace falta para ganar», afirma. Se define como la «esencia drag del norte», además de «guapa, enérgica y muy activa». No teme a la comedia y bromea colocando su nombre junto al de otros personajes gallegos «icónicos» como Franco o María Patiño. También imita al regidor, Abel Caballero, al que le clava el acento y la voz con su mítico «Everybody welcome to Vigo». ¿Será su opción para el clásico Snatch Game, la prueba en la que las concursantes improvisan en la piel de otros famosos?

Fotograma de la presentación. / ATRESPLAYER

«Quiero demostrar que en sitios como Vigo hay talento», decía en su primera intervención frente a los focos. «Salgo de la caja para demostrar que esta muñequita no es nada frágil», añadía.

En su presentación explicó que sacó su nombre (Kim) de la cantante Kim Petras y adjuntó a continuación su segundo apellido real, Miller. Llega al concurso tras cuatro años y medio dedicada a esta disciplina artística, sobre todo en escenarios de su comunidad y de la capital.

Ahora competirá contra otras once aspirantes, frente a un jurado compuesto por Supremme Deluxe, la diseñadora Ana Locking y Los Javis.